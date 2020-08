Voldsom hændelse: Fire mænd er nu fængslet

En 34-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet, mistænkt for drabsforsøg i Ishøj søndag den 26. juli. Manden nægter sig skyldig.

Vestegnens Politi har dog tidligere fortalt, at der er indikationer på, at den voldsomme hændelse skyldtes personlige uoverensstemmelser mellem personer med relation til et kriminelt miljø.