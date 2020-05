Voldsom brand i villa

Ilden opstod angiveligt i en bil, og bredte sig derfra til carport og hus.

Hovedstadens Beredskab er, sammen med Vestegnens Politi, massivt til stede. Anmeldelsen kom klokken 20.06.

Ingen personer er kommet alvorligt til skade ved branden, er den foreløbige melding fra Vestegnens Politi.

- De personer, der var i villaen, nåede alle at komme ud. En enkelt person bliver tilset af ambulancetjenesten og skal muligvis på hospitalet for at blive tjekket for røgforgiftning, oplyser vagtchef Thomas Christensen fra Vestegnens Politi.

Han har endnu ikke et bud på brandårsagen.

Hovedstadens Beredskab rykkede massivt ud til branden med ti køretøjer og 24 mand.

- Vi har branden fuldstændig under kontrol, og har begrænset branden til den ene halvdel af huset ved at lægge en spærrelinje for ilden, fortæller vagthavende operationschef Michael Johnsen fra Hovedstadens Beredskab.

Denne indsats har stoppet branden midtvejs i huset.