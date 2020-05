Voldsom brand i busser: Politiet søger vidner

Vestegnens Politi har søndag fået indhegnet det område på Smedeland, hvor tre busser natten til søndag udbrændte.

Mandag skal politiets brandteknikere undersøge stedet nærmere, i et forsøg på at finde frem til brandårsagen.

- Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, om der var tale om branden opstod på grund af en teknisk fejl, eller om branden var påsat. Vi efterforsker bredt, fortæller Morten Steen, vagtchef hos Vestegnens Politi.

Meldingen om branden kom kort efter klokken 03 natten til søndag, og både Hovedstadens Beredskab og Vestegnens Politi rykkede massivt til stedet.

Hovedstadens Beredskab, der indsatte styrker fra både Glostrup, Hvidovre og Frederiksberg, brugte både vand og skum for at få ilden under kontrol og slukket.

Flere beboere i både Glostrup og Albertslund hørte høje brag fra stedet. Årsagen var, at busserne dæk eksploderede på grund af den kraftige varmeudvikling.

Tre busser udbrændte, og to busser fik skader. Desuden var der mindre skader på den bygning, der støder op til parkeringspladsen, hvor busserne holdt parkeret. Ingen personer kom noget til.

Vestegnens Politi vil meget gerne høre fra folk, der har set noget eller i øvrigt har oplysninger.

- Det er kan være personer eller køretøjer i området op til branden, eller efterfølgende, siger vagtchef Morten Steen.

Har man oplysninger, kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.