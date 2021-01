Voldsom bilbrand: Syv biler fik skader

En voldsom bilbrand medførte sent søndag aften skade på flere biler i Ishøj.

Anmeldelsen kom klokken 23.07, hvor der var ild i flere biler på en parkeringsplads ved Ågården 40. Beredskab 4K rykkede til stedet fra stationerne i Greve og Taastrup, ligesom Vestegnens Politi var til stede.

Ifølge Vestegnens Politi er der sket skader på syv biler.

Det er endnu for tidligt at sige noget om brandårsagen, men Vestegnens Politi er gået i gang med at efterforske bilbranden.