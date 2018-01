En 31-årig mand fra Hedehusene skal i fængsel, efter han kastede en stol igennem retslokalet. Foto: Bjørn Armbjørn

Vold i retten: Nu er dommen faldet

Vestegnen - 28. januar 2018 kl. 16:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 31-årig mand fra Hedehusene skal 10 måneder bag tremmer, efter han i slutningen af november kastede en stol mod en mand, der sad i Retten i Glostrup som anklaget i en drabssag.

Stolen ramte dog ikke den anklagede mand. I stedet ramte stolen en af de politifolk, der var til stedet i retslokalet. Efterfølgende blev den 31-årige overmandet og anholdt, og han har siden siddet varetægtsfængslet.

Mandag var den 31-årige tilbage i Retten i Glostrup, dels anklaget for at have kastet stolen, dels for et røveri i sommeren 2016 i et supermarked i Hedehusene.

Den 31-årige mand blev dømt for forsøg på vold mod den anklagede mand i drabssagen, og for vold mod politibetjenten. Han erkendte sig skyldig i forsøget på at ramme den anklagede, men han nægtede sig skyldig i volden mod politibetjenten - han forklarede, at han ikke havde til hensigt at ramme politibetjenten. Retten i Glostrup kendte dog den 31-årige skyldig i begge forhold.

Den 31-årige nægtede sig også skyldig i et røveri i juli 2016 i et supermarked i Hedehusene. Også i dette forhold blev han kendt skyldig af retten. Den 31-årige mand havde stjålet varer i supermarkedet, og blev opdaget af en butiksdetektiv. For at slippe væk truede den 31-årige mand butiksdetektiven med en kniv, og truede med at stikke ham.

Retten i Glostrup gav den 31-årige mand fra Hedehusene en samlet straf på ti måneders ubetinget fængsel, og retten bestemte også, at han fortsat skal være fængslet. Den 31-årige modtog dommen.

»Det er usædvanligt, at vi har sager om forsøg på vold inde i et retslokale, og det er en helt uacceptabel adfærd, som vi ser på med stor alvor. Jeg er tilfreds med, at retten også har set med alvor på sagen og har takseret det til en længere ubetinget fængselsstraf,« siger senioranklager Danni Richter fra anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi.