Der skal bygges tusindvis af nye boliger på Vestegnen frem mod 2045, hvis byerne skal holde trit med befolkningsudviklingen.

Send til din ven. X Artiklen: Vokseværk på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vokseværk på Vestegnen

Vestegnen - 20. april 2020 kl. 06:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er attraktivt at bo og leve på Vestegnen, blandt andet fordi det er muligt at finde en bolig til en fornuftig pris og stadig have en rimelig pendlerafstand til hovedstaden.

De fleste kommuner forudser da også en vækst i befolkningen de kommende årtier - og det udløser også behov for flere boliger. Det er man i gang med i en række kommuner - og denne udvikling vil fortsætte.

Spar Nord har regnet på behovet for flere boliger i de enkelte kommuner. Der er taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks fremskrivning af befolkningsudviklingen frem til 2045 i de enkelte kommuner, banken har derefter udregnet, hvor mange flere boliger, der er behov for, hvis forholdet mellem antallet af beboere og antallet af boliger skal forblive det samme, som i dag.

Det er i Rødovre, Vallensbæk og Ishøj, der er størst behov for at øge boligtallet. Mens det er mindst i Brøndby, Glostrup og Albertslund. Der er dog generelt et behov for flere boliger på hele Vestegnen.

Og det undrer ikke cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm, at det er i fx Rødovre, at man finder et af landets største stigninger i boligbehovet:

- Vi kommer generelt til at se en stor befolkningstilvækst i de byer, der ligger i pendlerafstand til landets større byer. Det hænger blandt andet sammen med, at boligpriserne i de største byer efterhånden er så høje, at den gennemsnitlige danskers indkomst ikke rækker til ret mange kvadratmeter. Mange job vil dog forsat centreres i de store byer, og derfor vælger flere at flytte til forstadskommunerne, hvor kvadratmeterpriserne er betydeligt lavere, siger Jens Nyholm.

Han peger på, at der fortsat vil være en udvikling, hvor flere og flere bosætter sig omkring de større byer.

- Flere kommuner i yderområderne er stærkt udfordrede af faldende befolkningstal, hvilket ikke alene betyder, at rigtig mange boliger kommer til at stå tomme i fremtiden, men også at det kan få potentielt negative konsekvenser for erhvervslivet, arbejdsløsheden og boligpriserne, som skaber dårlige vilkår for kommunerne fremadrettet, vurderer Jens Nyholm.

Boligbehov på Vestegnen Tallene viser det øgede boligbehov i 2045 for hver kommune, dels i antal boliger, dels i procent af det nuværende antal boliger.

Rødovre; 3947 / 20,6 %

Vallensbæk: 1233 / 18,2 %

Ishøj: 1449 / 15,0 %

Hvidovre: 2384 / 9,7 %

Høje-Taastrup: 1985 / 9,0 %

Brøndby: 1185 / 7,3 %

Glostrup: 677 / 6,1 %

Albertslund: 38 / 0,3 %