Visitationszonerne i Ishøj og Hundige forlænges ikke.

Visitationszoner forlænges ikke: Politiet fortsat massivt til stede

Vestegnen - 11. november 2019 kl. 16:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Visitationszonerne i dele af Ishøj og Hundige udløber mandag aften og bliver ikke forlænget.

Selvom visitationszonen i dele af Ishøj udløber mandag kl. 18, så fortsætter Vestegnens Politi med en skærpet opmærksomhed i området.

Visitationszonen blev indført 16. september, dagen efter, at to 22-årige mænd blev ramt af skud på Gildbrovej i Ishøj, hvorunder den ene mistede livet.

Vestegnens Politi vurderer, at der ikke længere er en forøget risiko for, at der inden for zonen vil ske voldelige sammenstød mellem kriminelle grupperinger, og at der dermed sker strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Politiet vurderer dog fortsat, at der er en konflikt mellem kriminelle grupperinger i dele af det storkøbenhavnske område.

- Vi følger fortsat situationen nøje i et tæt samarbejde med politikredsene i København og Midt- og Vestsjælland og er parate til at indføre en ny visitationszone med kort varsel, hvis behovet opstår, siger politidirektør Kim Christiansen fra Vestegnens Politi.

Når visitationszonen ophører, vil det betyde et ophør af politiets udvidede beføjelser til at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben i området. Vestegnens Politi vil fortsat visitere personer, hvis der er mistanke om, at de har begået noget ulovligt og fortsat have en skærpet opmærksomhed i Ishøj-området.

Også visitationszonen i Hundige ophører mandag aften kl. 18.00 og bliver ikke forlænget.

Det skyldes, at Midt- og Vestsjællands Politi vurderer, at der ikke længere er en forøget risiko for, at der inden for zonen vil ske voldelige sammenstød mellem kriminelle grupperinger, og at der dermed sker strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

- Politiet vil fortsat patruljere målrettet i området, selv om visitationszonen ophører, og vi vil også fortsætte det gode samarbejde med blandt andet kommunen og boligselskaber for at bevare trygheden i området, siger politidirektør Svend Larsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.