Visitationszoner efter skyderier

Vestegnen - 08. juni 2018 kl. 16:57 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter skyderierne torsdag aften og natten til fredag i Albertslund og Rødovre, har Vestegnens Politi indført visitationszoner i dele af Albertslund og Rødovre.

Visitationszonerne gælder fra i dag, fredag den 8. juni kl. 18 og foreløbig frem til fredag den 6. juli kl. 18.

Baggrunden for beslutningen er to skudepisoder med seks timers mellemrum. Torsdag kort før kl. 17.36 blev der affyret op mod 15 skud ved Storkens Kvarter 8A, hvor en 20-årig mand blev ramt af skud i benet. Senere på aftenen umiddelbart før kl. 23.57 blev der skudt i Rødovre nær ved en tankstation på Roskildevej 360 - tæt ved krydset ved Tårnvej. I forbindelse med skyderiet blev en 18-årig mand ramt af et strejfskud i foden.

Samtidig indfører Københavns Politi visitationszone i den del af Husum, der støder op til Rødovre. Det sker fordi det er politiets billede, at skyderiet i Rødovre grundes i en konflikt om det lokale hashmarked mellem grupperinger i Husum og Rødovre.

De to politikredse vil i forbindelse med indførelse af visitationszonerne gensidigt patruljere tryghedsskabende i hinandens kredse.

»Skyderierne er fuldstændigt uacceptable og vi sætter massivt ind for at for bragt dette uvæsen til ophør,« siger Vestegnens Politis politidirektør Kim Christiansen.

»Samtidig med indførelse af visitationszonerne, så øger vi vores patruljering markant i de berørte områder. Vi har gode spor i begge sager, og vi arbejder massivt på at bringe gerningsmændene bag disse skyderier til ansvar,« siger Kim Christiansen.

Visitationszonen i Rødovre Kommune er afgrænset af Rødovrevej - Veronikavej - Damhus Boulevard - kommunegrænsen til Brøndby Kommune - Korsdalsvej - Rødovre Parkvej - Tårnvej - Slotsherrensvej - Motorring 3 - kommunegrænsen til Københavns Kommune.

Visitationszonen i Albertslund Kommune er afgrænset af Vestskovvej - Herstedøstervej - Stensmosevej - Roholmsvej - Vallensbæk Torvevej - langs kommunegrænserne til henholdsvis Brøndby og Vallensbæk kommuner - Albertslundvej - følger Vridsløsevej til Herstedvestervej - Vestskovvej.

Visitationszoner indebærer, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

