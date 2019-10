Politiet har været meget synligt i visitationszonerne. Foto: Brand-Ishoj.dk/Michael Rosengaard

Send til din ven. X Artiklen: Visitationszoner: Har fundet våben og stoffer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Visitationszoner: Har fundet våben og stoffer

Vestegnen - 15. oktober 2019 kl. 18:57 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dele af Ishøj og dele af Hundige har i en måned været omfattet af visitationszoner. De blev oprettet efter skuddrabet på en ung mand i Ishøj.

Siden har politiet været meget synligt begge steder, dels for at skabe tryghed, dels for at forebygge nye voldsomme hændelser.

Hos både Vestegnens Politi og hos Midt- og Vestsjællands Politi er det vurderingen, at der aktuelt er en konflikt mellem kriminelle grupperinger. Og at der lige nu er det, som politiet kalder et »forhøjet trusselsniveau«. Det kom senest til udtryk, da der fredag den 11. oktober blev affyret skud i Hundige - midt i visitationszonen.

Politiet vurderer, at både bandemedlemmer, og de personer som færdes sammen med dem, meget sandsynligt har adgang til skydevåben, som vil kunne anvendes til at angribe, eller forsvare sig.

Skal skabe tryghed Visitationszonerne er et middel til at forebygge, at personer bærer våben. I visitationszonerne kan politiet nemlig foretage en såkaldt stikprøve-visitation af personer, og politiet behøver med andre ord ikke at have en egentlig mistanke mod en bestemt person for at foretage en visitation.

Det kan politiet Her er et udpluk af regler om visitationszoner:

Politiet har siden 2004 kunnet oprette visitationszoner, hvor de, uden konkret mistanke, kan foretage stikprøvevisitationer af personer, af personers ejendele, samt af biler, der befinder sig inden for zonen. Formålet er blandt andet at forebygge, at folk har våben på sig, og at der derfor er risiko for personfarlig kriminalitet - og dermed skabe tryghed for borgerne.

Politiet kan kun oprette visitationszoner i et bestemt afgrænset område.

Det geografiske område skal fastlægges på baggrund af de forhold, som begrunder politiets vurdering af, at der er en forøget risiko for, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd. Dette indebærer, at en beslutning om visitationszone typisk vil omfatte et bestemt afgrænset område, mens der ikke kan træffes beslutning om visitationszone i f.eks. en hel politikreds eller kommune.

Det er politidirektøren i den enkelte politikreds, der tager beslutning om at oprette en visitationszone. Beslutningen skal ikke prøves i retten først.

Beslutningen om at oprette visitationszoner betyder, at politiet må foretage stikprøvevise besigtigelser af personers legeme, samt undersøgelse af tøj og andre genstande, herunder køretøjer. Det sker med henblik på at kontrollere om personen besidder eller bærer våben.





Så mange er blevet visiteret Siden oprettelsen af visitationszonen i Ishøj har Vestegnens Politi foretaget 155 visitationer og 39 ransagninger af biler. Det har medført 17 sager/sigtelser, oplyser Vestegnens Politi. Tre af dem er overtrædelse af våbenloven, idet politiet i to tilfælde har fundet peberspray, og i et enkelt tilfælde en kniv. Desuden er der ti sager om lov om euforiserende stoffer, to for overtrædelse af færdselsloven, en for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og en for udeblivelse fra militæret.

Tallene fra visitationszonen i Hundige er endnu ikke offentliggjort.

Derfor forlænger politiet Mange på de sociale medier har spurgt, hvor politiet ikke bare har en permanent visitationszone, fx i hele Ishøj - eller på hele Vestegnen, for den sags skyld.

Det kan politiet imidlertid ikke. Der skal dels være en begrundelse, før politiet kan oprette en visitationszone, og dels må det kun ske i et geografisk afgrænset område. Visitationszonerne kan kun oprettes i en begrænset periode, men kan altså forlænges flere gange, hvis kriminalitetsbilledet stadig begrunder det.