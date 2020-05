Visitationszone forlænges af politiet

Oprettet for at skabe tryghed

Visitationszonen blev indført, fordi politiet vurderede, at der var en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger, som holder til henholdsvis i Husum og i en del af Rødovre - og visitationszonen er oprettet med henblik på hurtigt og effektivt at genskabe trygheden for borgerne i området ved at sikre, at personer i området ikke bærer våben af nogen art.