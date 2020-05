Visitationszone fastholdes i Rødovre

Vestegnens Politi har forlænget visitationszonen i dele af Rødovre.

Vestegnen - 29. maj 2020 kl. 14:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politidirektøren for Vestegnens Politi har fredag besluttet at forlænge visitationszonen i dele af Rødovre Kommune til fredag den 12. juni 2020 kl. 18.

Politidirektøren besluttede onsdag den 8. april at indføre en visitationszone i dele af Rødovre Kommune til fredag den 17. april 2020 kl. 18, og visitationszonen er siden forlænget med 14 dage af gangen.

Visitationszonen blev indført, fordi politiet vurderede, at der var en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger, som holder til henholdsvis i Husum og i en del af Rødovre.

Politiet vurderer fortsat, at der er en igangværende konflikt mellem disse grupperinger, og derfor har politidirektøren besluttet at forlænge visitationszonen i foreløbig yderligere 14 dage til fredag den 12. juni kl. 18.

I forbindelse med visitationszonen, kan politiet foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område for at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

- Vi har stor opmærksomhed i visitationszonen, patruljerer på alle tider af døgnet og efterforsker tæt med Københavns Politi for at retsforfølge de involverede - og det kommer til at fortsætte. Der skal være trygt for borgerne i området, og det skal være svært at bedrive kriminel aktivitet, siger politiinspektør Flemming Madsen fra Vestegnens Politi.

Politiet har ikke meldt ud om en visitationszone i Hvidovre, på trods af nogle dramatiske politiaktioner onsdag aften og natten til torsdag.

Her kom det frem, at der de senere dage har været to drabsforsøg i bandemiljøet.

Ved aktionen i Hvidovre jagtede politiet en bil, indtil den kørte ind i et hus på Strandby Alle, og personerne i bilen forsøgte at flygte. I bilen fandt politiet våben og ammunition, som angiveligt skulle anvendes til drabsforsøget, som altså blev forpurret af politiet.

I løbet af onsdag aften og natten til torsdag blev i alt ni personer anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet i fire uger.

En hel del af disse anholdelser skete i Rødovre og Hvidovre.

Det hele bunder i en igangværende bandekonflikt. Der er tale om en konflikt, som blandt andet er baggrund for, at Vestegnens Politi igennem længere tid har haft en visitationszone i en del af Rødovre.