Virksomhederne i Brøndby skal inddrages i arbejdet med kommunens nye erhvervspolitik.

Virksomheder inddrages i ny erhvervspolitik

Vestegnen - 29. marts 2021 kl. 18:10

Nu starter arbejdet med Brøndbys erhvervspolitik.

Kommunalpolitikerne i Brøndby har besluttet, at kommunen skal have sin første egentlige erhvervspolitik. Der er nu lagt en plan for arbejdet, som betyder, at det lokale erhvervsliv inddrages og at der ligger en færdig erhvervspolitik klar i 2022.

Erhvervspolitikken skal på den ene side beskrive, hvad rammerne er for god erhvervsservice i Brøndby, og på den anden side udpege områder, hvor Brøndby Kommune med fordel kan udvikle et samarbejde med virksomhederne, fx om grøn omstilling.

Nu har lokalpolitikerne nikket til forvaltningens køreplan for, hvordan udarbejdelsen af erhvervspolitikken skal foregå. Planen omfatter blandt andet, at der skal afvikles flere politiske møder om kommunalbestyrelsens ambitioner for området og at virksomheder vil blive inddraget. Formålet er at få erhvervslivets input til erhvervspolitikken og deres feedback på kommunalbestyrelsens forslag til hvordan den skal se ud.

- Der er lagt en god plan for, hvordan vi det næste års tid kan arbejde grundigt med vores nye erhvervspolitik. Jeg er særligt glad for, at der er lagt vægt på at inddrage virksomheder, så vi får deres input og kan stå med en robust erhvervspolitik til næste år, som alle kan bakke op om, fortæller Brøndbys borgmester Kent Magelund.

Man forventer at præsentere et udkast til erhvervspolitik på et virksomhedstopmøde mellem virksomheder i kommunen og kommunalbestyrelsen i april 2022 og at en endelig erhvervspolitik kan vedtages i juni 2022.