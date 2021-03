Omstilling til take away er en af de investeringer, virksomheder har fået tilskud til. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Virksomheder får kontant håndsrækning

Vestegnen - 17. marts 2021 kl. 21:07 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Tilskud til ombygninger og investeringer i omstilling til take away, madvogne, udendørsservering, digitale bookingsystemer, online markedsføring og uddannelse. I disse dage får mere end 300 virksomheder, 12 af dem fra Vestegnen, en håndsrækning fra Omstillingspuljen, der for anden gang giver hjælp til omstillings- og innovationsprojekter i virksomheder, som er særligt hårdt ramt af Covid-19 krisen.

Det er regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier, der står bag Omstillingspuljen, som nu for anden gang støtter virksomheder særligt inden for turisme- og oplevelseserhvervene med knapt 100 mio. kr. Pengene skal hjælpe virksomheder, hvis markeds- og kundegrundlag er stærkt udfordret af Covid-19 situationen, så de får mulighed for at omstille sig og komme styrket gennem en yderst svær tid. Mange virksomheder har i denne runde søgt om penge til mindre projekter.

Glad bestyrelsesformand I Erhvervshus Hovedstaden, hvor man sammen med de øvrige erhvervshuse og en bred kreds af partnere, står for at udmønte midlerne, er bestyrelsesformand og borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen glad for, at endnu flere virksomheder nu får en hjælpende hånd:

- Som samfund har vi brug for, at så mange virksomheder indenfor oplevelsesøkonomien som overhovedet muligt kommer helskindet ud på den anden side af krisen, og her kan selv forholdsvis små investeringer gøre en kæmpe forskel. I hovedstadsområdet er efterspørgslen på god take away mad steget efterhånden som dygtige restauranter har omstillet sig til et nyt marked. Og når vi ikke kan samles inden døre om god mad og oplevelser, har mange virksomheder fundet nye veje ved at bringe mad, varme drikke og events ud i natur- og udendørsbyområder, dér hvor kunderne befinder sig. En elcykel til madudbringning eller en ombygning af køkkenet kan derfor få stor betydning for at lykkes med at omstille."

Digitalisering og grøn omstilling er voksende trends blandt SMV'erne

Mange af de virksomheder, som har søgt om midler fra puljen, har givet hele det digitale område i deres virksomhed et boost. Og det vurderer adm. direktør Liselotte Hohwy Stokholm fra Erhvervshus Hovedstaden er en stærk trend, som til forskel fra tidligere nu har bredt sig til mange flere SMV'er:

- Udnyttelsen af digitale muligheder og ønsket om at omstille sig til en mere bæredygtige forretning er to virkelig stærke tendenser, som kommer med hundrede kilometer i timen lige nu - også i de mindre virksomheder i hovedstadsområdet. I alle landets seks erhvervshuse har vi oprustet kraftigt på de to områder med højt specialiserede forretningsudviklere, og vi står klar med gratis sparring, medfinansiering og vidensforløb til alle typer virksomheder, som ønsker at styrke deres konkurrencekraft på områderne. Vi rækker ud til alle med de tilbud, og vi er klar til at hjælpe endnu flere virksomheder.

I den nærmeste fremtid vil erhvervshusene også kontakte de virksomheder, som ikke fik del i Omstillingspuljen for at tilbyde gratis, specialiseret sparring tilpasset den enkelte virksomheds situation.

Fakta Omstillingspuljen har af to runder uddelt lidt over 200 mio. kr. til samlet set knapt 700 virksomheder i hele landet.



Hvem har fået på Vestegnen?



MOTO ApS i Rødovre, 225.000 kr.

Game Service ApS i Høje-Taastrup, 225.000 kr.

Cruise Inspiration ApS, Hvidovre, 130.680 kr.

DLT ApS, Albertslund, 187.500 kr.

Kejserindens Gryde og Kokkeri A/S, Albertslund, 500.000 kr.

Dansk P.A. Kompagni ApS, Albertslund, 250.000 kr.

Tuxen AV-Center ApS, Albertslund, 250.000 kr.

Is til Fest ApS, Glostrup, 168.750 kr.

Potio ApS, Glostrup, 182.753 kr.

Ishøj Strand Danhostel, Ishøj, 250.000 kr.

Vi Elsker ApS, Rødovre, 250.000 kr.

CPH Lounge ApS, Høje-Taastrup, 243.700 kr.

KIlde: Erhvervshus Hovedstaden