Ønskeløbet i Albertslund finder sted lørdag den 9. juni. Foto: Kim Matthai Leland

Virksomhed ønsker flere med til Ønskeløbet

Vestegnen - 01. juni 2018 kl. 06:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konsulent- og rekrutteringsvirksomheden Experis donerer to uger før Ønskeløbet i Albertslund 100 gratis billetter til deltagere, der endnu ikke har fået tilmeldt sig. De vil gerne have endnu flere til at løbe med i den gode sags tjeneste; at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes ønsker.

Make-A-Wish Danmark er for fjerde gang løbet i spidsen for et motionsløb for hele familien, hvor overskuddet går til at opfylde alvorligt syge børns ønsker. Ønskeløbet er i år lørdag den 9. juni med start og mål i Albertslund Centrum, hvor der vil være en lang række aktiviteter og musik.

Og nu giver Experis altså endnu flere mulighed for at være med. Direktør for Experis, Tina Herrmann, siger om donationen til Ønskeløbet, der gør det gratis for de næste 100 at tilmelde sig Ønskeløbet og dermed bidrage til at opfylde ønsker for børn med livstruende sygdomme:

»Vi beundrer Make-a-Wish Danmarks arbejde og vil gerne støtte op om Ønskeløbet ved at tilbyde en masse børn og voksne, som har lyst til - men måske ikke har pengene til - at være med i et løb. Det giver på alle måder mening for os, og jeg håber, at rigtig mange vil være med til at skabe en uforglemmelig dag i Albertslund.«

Make-A-Wish Danmark har siden 2001 været med til at opfylde børn og unge med livstruende sygdommes højeste ønsker. Det har været alt fra ture til Disneyland og Champions League finaler, en pony, en ny computer eller et møde med fodboldspillere som Daniel Agger og Andreas Cornelius.

Det hele er blevet finansieret af bidrag fra private, erhvervslivet, foreninger og lignende - og de sidste tre år også fra overskuddet fra Ønskeløbet. Sådan bliver det også i år, hvor alle har mulighed for at bidrage til fonden ved at deltage i Ønskeløbet 2018 i Albertslund.

»Vi er glade for, at vi igen i år kan byde på Ønskeløbet i Albertslund sammen med Make-A-Wish Danmark og andre gode partnere. Jeg håber, at endnu flere vil være med til at løbe for den gode sag og holde en familiefest i hjertet af Albertslund i år,« siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen om Ønskeløbet 2018, der kulminerer med at et barn med livstruende sygdom får sit højeste ønske opfyldt på scenen i Albertslund Centrum.

Ønskeløbet har ruter på 3, 5 og 10 kilometer - med start og slut i Albertslund Centrum, hvor der vil være aktiviteter og underholdning.

Experis betaler for de næste 100, der tilmelder sig. Ellers koster det 50 kroner for børn til og med 14 år at deltage og 100 kroner for voksne. Man kan læse mere og tilmelde sig på www.make-a-wish.dk