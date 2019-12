Se billedserie Anette Brylov fra Danhostel overrækker vinterstrik til Signe Larsen fra Dansk Røde Kors.

Vinterstrik til hjemløse kvinder

Vestegnen - 15. december 2019 kl. 06:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stor glæde på Dansk Røde Kors' Herberg for Kvinder i Hvidovre, da Danhostel forleden kom forbi med masser af lunt vinterstrik til herbergets kvinder.

Donationen er et resultat af kampagnen "Strik for en sag", som Danhostel lancerede på alle sine 63 hostels tidligere på året. Her opfordrede man både gæster og medarbejdere på de forskellige hostels til at gribe strikkepindene og være med til at strikke halstørklæder, huer, vanter mv. - det hele med det gode formål, at donere de mange strikkede effekter til mennesker med særlige behov.

Strik for en sag-kampagnen er blot en af de mange aktiviteter, som Danhostel i år har implementeret i forbindelse med deres engagement og arbejde med FN's Verdensmål.

Det var Mia Omø Lundsgaard Larsen, forstander på Dansk Røde Kors' Herberg for Kvinder i Hvidovre, som på vegne af Røde Kors og deres 27 hjemløse kvinder på herberget, modtog Danhostels vinterstrik. Og forstanderen takkede varmt for bidraget.

- Vi er rigtig glade for det dejlige vinterstrik, som vi i dag har modtaget af Danhostel. Donationer fra både private personer og fra virksomheder, er utroligt vigtige for os i vores arbejde med at hjælpe særligt udsatte grupper i befolkningen. Og netop i de kolde vintermåneder, har vi hårdt brug for både huer, vanter og halstørklæder til vores 27 kvindelige beboere. Jeg ved, at det hele vil blive godt modtaget og på vegne af Dansk Røde Kors, siger jeg Danhostel en varm tak, fordi de har valgt at støtte vores særligt sårbare kvinder her på herberget, siger Mia Omø Lundsgaard Larsen.

Da Danhostel tidligere på året som en af de første hostel kæder i verden, offentliggjorde deres engagement i FN's Verdensmål, var det med et ønske om virkelig at kunne gøre en forskel både nationalt og lokalt. Man uddannede i denne forbindelse alle medarbejdere hos Danhostel og udarbejdede ligeledes en konkret handlingsplan, som der nu arbejdes aktivt med både centralt og lokalt.

Ideen og initiativet om at støtte Strik for en sag, kommer fra det lokale værtspar på Danhostel Skagen, Tove Therp og Rolf Hauge. Tove har gennem hele livet været en flittig og dygtig "strikker", så at gå ind i arbejdet med at strikke til et godt formål, kom helt naturligt, da man på Danhostel Skagen tidligere på året drøftede, hvilke lokale initiativer, man kunne iværksætte i forbindelse med stedets arbejde med FN's Verdensmål.

Initiativet er nu bredt ud til alle hostels.

