Vinder installatørpris: Man skal virkelig ville det

Vestegnen - 22. juni 2019 kl. 07:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En overrasket David Palm fra Albertslund modtog torsdag TEKNIQ Arbejdsgivernes installatørpris, da han og studiekammeraterne på AU i EL-installation dimitterede fra Københavns Erhvervsakademi. Prisen er bemærkelsesværdig - ikke mindst fordi David Palm som en af de første har taget uddannelsen, sideløbende med at han har passet sit arbejde som entrepriseleder i virksomheden make:net.

- Jeg blev meget overrasket, men det er en kæmpe ære. Jeg havde nogle virkelig dygtige klassekammerater, så jeg havde bestemt ikke regnet med, at det var mig, der skulle have prisen, sagde den 37-årige prismodtager.

- Når man kommer ud på den anden side, så er det okay. Men man bruger rigtig meget tid på uddannelsen undervejs, så det skal man være klar på og virkelig ville det, tilføjede David Palm.

Også på hans arbejdsplads, make:net, er der stolthed over, at det er lykkedes for en medarbejder at passe både uddannelse og arbejdsopgaver med så stor succes.

- Vi har faktisk først ansat David for ni måneder siden og kiggede bevidst efter nogen, der var interesserede i at kunne dygtiggøre sig. Man skal virkelig ville det, og det er en hård omgang, men det virker som om, det har været en succes. Og for os som virksomhed får vi jo nogle virkelig dygtige medarbejdere ud af det, sagde Martin Kørner, direktør hos make:net.

For David Palm, der fik installatørprisen for et imponerende karaktergennemsnit på 10,7, giver uddannelsen et stærkt fundament for hans daglige arbejde.

- Ambitionen har været at få noget mere viden og ballast i forhold til det at være leder. Nu har jeg den faglige ballast til at gå endnu mere ind i mit arbejde som entrepriseleder og kommer helt sikkert til at bruge det, vi har lært på uddannelsen, hver eneste dag, fortalte han.

AU i EL-installation er en videregående uddannelse, hvor de studerende typisk har en baggrund som elektrikere. Tidligere har det været et krav, at man skulle tage uddannelsen på fuld tid, men som noget nyt er det nu også muligt at blive uddannet på deltid, således at man samtidig kan passe sit daglige arbejde.