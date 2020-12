Vind en tur i Tivoli med Vestegnen

Og Tivoli er nok et af de mest fortryllende steder i julemåneden, med masser af lys og hygge.

Her kan du vinde fire billetter med turpas til Jul i Tivoli 2020.

Det eneste, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at tilmelde dig Vestegnens nyhedsbrev på sn.dk/konkurrence.