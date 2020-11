Se billedserie Baldoni's Julecirkus vrimler igen i år med sjove nisser - og nu kan du vinde billetter til årets juleforestilling. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Vind billetter til julecirkus: Det vrimler med sjove nisser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vind billetter til julecirkus: Det vrimler med sjove nisser

Vestegnen - 04. november 2020 kl. 10:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Lige nu er der med garanti mange, der har brug for, at hele familien kan samles om en hyggelig og sjov oplevelse ude i byen. Det er muligt, når Baldoni's Julecirkus snart gæster Hvidovre og Taastrup.

Baldoni's Julecirkus har fire forestillinger i Avedøre. Det er lørdag den 14. november klokken 12.00 og klokken 15.30, og søndag den 15. november klokken 12.00 og klokken. Det hele foregår i Fægtesalen, tæt på Cirkusmuseet. Adressen er Alarmpladsen 6, 2650 Hvidovre.

Der er to forestillinger i Taastrup. Det er søndag den 6. februar klokken 12.00 og klokken 15.30, og her er nisserne på spil i Taastrup Teater på Kjeld Abells Plads 1, 2630 Taastrup.

Vind billetter Nu kan du vinde billetter til en af disse forestillinger efter eget valg. Konkurrencen finder sted i et samarbejde mellem Avisen Vestegnen og Lokalavisen Taastrup.

Der er en hovedpræmie på fire billetter, så hele familien kan komme til julecirkus, og desuden trækker vi lod om 5 gange 2 billetter. Man deltager ved at klikke ind på www.sn.dk/vestegnen eller www.sn.dk/taastrup og på forsiden finde konkurrencebanneret. Klik på konkurrencebanneret og udfyld derefter den elektroniske kupon.

Sidste frist for at deltage er mandag den 9. november - og vinderne vil få direkte besked på mail, så husk at holde øje.

Følger retningslinjer Julen i år bliver på mange måder anderledes, fordi coronavirus stadig er der i alvorlig grad, og at vi derfor skal passe på os selv og hinanden.

Derfor er der særligt i år brug for at komme ud og få fælles oplevelser med familie og venner, på en forsvarlig måde. Det kan man Baldoni's Julecirkus.

Baldoni's Julecirkus er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 50 personer, da publikum under forestillingerne sidder ned med god afstand. Det betyder, at der vil være en meter mellem hver familie - hvilket også bevirker, at der vil være et begrænset antal billetter til salg til hver forestilling. Der er naturligvis sat håndsprit frem flere steder i salen og alt personale i kiosk og billetsalg arbejder med handsker på, ligesom gældende regler for mundbind overholdes.

Støtter godt formål Man siger jo, at julen er børnenes fest og sådan er det da heldigvis også for de fleste.

I Danmark er der dog desværre også børn, som har det rigtigt svært og de børn vil Baldoni rigtig gerne hjælpe. Baldoni har derfor også i år et unikt samarbejde med de Danske Julemærkehjem. Hver gang der købes en billet til Baldoni's juleforestillinger donerer Cirkus Baldoni 10 kroner til det gode formål. (Artiklen fortsætter under billedet)

Julemanden besøger også Baldoni's Julecirkus.

Træk derfor et par timer ud af kalenderen, tag familie og venner i favnen og nyd en ægte juleforestilling.

Jul for hele familien De frække drillenisser Nis og Nisseline har haft god tid til at udtænke nye planer og er klar til helt nye drillerier. Børn og voksne kan nyde den glade julegris Anton Antonius' frække og sjove påfund, som helt sikkert får smilet frem hos alle, selv de mest julestressede voksne. Det vrimler kort sagt med glade nisser og naturligvis kommer selveste julemanden også.

Alle sanser vækkes når man træder indenfor i salen og som det første får øje på det smukke julecirkus. Fra juleboden indtages man af duften fra den varme gløgg og de lune æbleskiver. Popcorn, juleknas og candyfloss hører sig naturligvis også til.

Totaloplevelsen fuldendes af de dygtige artister der sørger for, at især børnene flækker af grin og de voksne smittes helt sikkert af børnenes umiddelbare glæde over nissernes narrestreger. Det er helt sikkert, at årets julecirkus er et hit og én af de helt store oplevelser, der samler familien.

Med kun fire forestillinger i Avedøre og to forestillinger i Taastrup, vil der uden tvivl blive rift om billetterne.

Der er mere information på www.julecirkus.dk