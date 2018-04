Se billedserie Cirkus Baldoni præsenterer den fantastiske verdens-illusionist Kim Kenneth.

Vind billetter til fejende flot cirkus

Vestegnen - 07. april 2018 kl. 15:43 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirkus Baldoni tager på turné rundt om på Vestegnen. Avisens læsere kan vinde billetter.

Det er forår for alvor, og så ruller cirkusvognene fra Cirkus Baldoni ud på en større Vestegns-turné. Og skulle det alligevel blive lidt småkøligt, så sørger Cirkus Baldoni for, at der er dejligt varmt i teltet.

Cirkus Baldoni er kendt for at være familievenligt, spændende og lattervækkende - og i år er forestillingen ekstra forrygende og fejende flot. Det kan opleves på den turné, som Cirkus Baldoni de kommende uger tager på i Søndagsavisen Vestegnens område.

I konkurrencen er der en hovedpræmie på fire billetter til 1. plads, så hele familien kan få en flot cirkusoplevelse. Oven i billetterne bliver der taget et billede af vinderen og cirkusløven Leonardo.

Foruden hovedpræmien er der 8 x 2 billetter til 2. plads på højkant i konkurrencen.

Vinderne kan selv bestemme, hvilken af forestillingerne i Søndagsavisen Vestegnens område, man vil ind til. Sidste frist for at deltage er på tirsdag den 10. april - og vinderne får direkte besked på mail - så husk at holde øje.

Længe leve cirkus I år er det 250 år siden, at cirkus blev »opfundet« af en engelsk officer.

Måske ikke i den form, som vi kender det i dag, hvor der optrædes i smukke telte med et orgie af lys, lyd, glitter og glamour. Dengang var det markedsgøgl, gadeunderholdning og dværgkast, der så dagens lys. Den skæggede dame, og andre skæve eksistenser fandt en vej ud af mørket. De fandt sammen en herlig måde, at leve på i et fællesskab samtidig med, at de kunne tjene til dagen og vejen.

Cirkus Baldoni hylder 250-året for cirkus med en forrygende og fejende flot forestilling som de har valgt at kalde »Danish Dynamite«.

Atmosfære Det er smilet, atmosfæren og hele den lune stemning der gør det til et hjerteligt og humørfuldt besøg for hele familien at besøge Cirkus Baldoni.

Her lægges der vægt på nærheden samt, at tingene skal være i øjenhøjde for alle. Således er mottoet som altid »forestillingen begynder når billetten købes«. De hyggelige gamle cirkusvogne, den smilende medarbejder i billetlugen, cirkusdirektøren der står i indgangen og byder folk velkommen, kioskpigen der serverer popcorn og andre lækkerier og klovnen der laver sjov med folk, når de kommer ind, alt sammen en stemning af, at være tæt på det hele.

Et af Cirkus Baldonis kendetegn er også, at når forestillingen er slut, så står alle artister og siger farvel og på gensyn til publikum.

Danish Dynamite Cirkus Baldoni fejrer sin sæson nummer 17 med et brag af en cirkusfest krydret med topartister fra Europa og Afrika, men også med artister hentet herhjemme fra.

Cirkus Baldoni har nemlig valgt, at engagere en håndfuld danske topartister. Publikum kommer blandt andre til at møde den helt igennem fantastiske verdens-illusionist Kim Kenneth, der på sin helt egen spektakulære facon vil tryllebinde enhver, såvel barn som voksen.

Ligeledes fra Danmark kommer Freddie Steckel. Han vil sammen med sin helt nye partner tage børn og voksne med på en »falden på halen« rejse som sjældent er set morsommere. Freddie Steckel er hvad man på fagsprog kalder en kaskadør, eller måske blot akrobat. Det eneste han behøver er en stol og et bord, så har han et nummer i absolut særklasse. Et nummer han har rejst verden rundt med, det meste af sit liv.

Helt fra Mombasa i Kenya skal publikum atter møde fire akrobater der snor sig, bygger menneskelige pyramider og jonglerer så man næsten ikke tror sine egne øjne. De har således hele vinteren trænet på et sandt kraftnummer, hvor man virkelig kan se hvilken styrke de er i besiddelse af.

Sabel-balance er en cirkusdisciplin ikke mange mestrer, men Cirkus Baldoni har i år fået fat i en af de bedste. Fra Italien kommer Jessica. Når hun træder ind i manegen bliver man på det nærmeste hensat til de gamle romerske arenaer, hvor gladiatorerne kæmpede.

En vaskeægte cirkusprinsesse hører sig naturligvis også til i et vaskeægte cirkus. Miss Maria er syvende generation af en tjekkisk artistfamilie. Når hun svinger sig øverst i cirkuskuplen langt oppe over manegen, sidder de fleste og holder vejret i spænding.

Klovnerier er der som altid rigeligt af i Cirkus Baldoni og i år er ingen undtagelse. Danilo bliver i år ledsaget af sin partner Cindy, og af Eddie, der nærmest er et musikalsk geni og spiller på stort set alle blæseinstrumenter.

Hele herligheden bliver kædet sammen af René Baldoni, der sammen med sin trofaste følgesvend - løven Leonardo - vil tage børn og voksne med igennem en oplevelse fuld af eventyr, trylleri og poesi.

Der er meget mere information og billetkøb på www.baldoni.dk - og det er også muligt, at reservere billetter på telefon 20866010 hverdage ml. 9-14, weekender ml. 11-13, samt på cirkuspladsen fra en time før forestillingen.