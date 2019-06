Se billedserie Isabel Schwartzbach spiller Maria og Morten Hemmingsen spiller Kaptajn von Trapp. Foto: Esben Salling Foto: Esben Salling

Vind billetter: Storslået musical i Hedeland

Vestegnen - 15. juni 2019 kl. 08:54 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver en særlig oplevelse, når den verdenskendte musical The Sound of Music opføres i Hedeland i dagene fra den 20.-29. juni.

Søndagsavisen Vestegnens læsere kan vinde billetter til den spektakulære udendørsopsætning. Billetterne gælder til forpremieren onsdag den 19. juni klokken 20.30.

Hovedpræmien er fire billetter til forestillingen, og desuden trækkes der lod om tre gange to billetter. Man deltager i konkurrencen ved at gå ind på www.sn.dk/vestegnen og på forsiden finde konkurrencebanneret. Udfyld derefter den elektroniske kupon. Sidste frist for at deltage er lørdag den 15. juni.

Vinderne får direkte besked på mail. Billetterne kan desværre ikke sendes, men skal afhentes hos Søndagsavisen Vestegnen, Marievej 1D, 2630 Taastrup. Så hold øje med din mail for at se, om du har vundet.

En elsket klassiker The Sound of Music er en af de mest elskede og spillede musicals i teaterhistorien, og den har været opført på utallige scener over hele verden.

Manuskriptet er skrevet af Howard Lindsay og Russel Crouse, baseret på Baronesse Maria von Trapps selvbiografi »The von Trapp Family Singers«. The Sound of Music havde verdenspremiere på Broadway i 1959 - altså for præcis 60 år siden,

The Sound of Music er den virkelige historie om, hvordan den unge novice Maria Rainer forlader klosteret for at blive guvernante for Kaptajn von Trapps syv børn, der er opdraget med militærisk disciplin. Snart vinder hun børnenes tillid og gradvist faderens hjerte. The Sound of Music er indbegrebet af livsglæde og stærke familiefølelser og er også den spændende og dramatiske historie om den kompromisløse von Trapp, der nægter at tilpasse sig nazismen og i stedet vælger at flygte fra landet sammen med sin familie, da tyskerne marcherer ind i Østrig.

Rodgers og Hammerstein har skrevet forestillingens sange, der i dag alle er evergreens, blandt andet Edelweiss, The Sound of Music, My Favorite Things, Do-Re-Mi, Maria, Climb Ev'ry Mountain og The Hills Are Alive.

Storslået opsætning Det er Miolto Arts & Music ApS, der præsenterer Rodgers og Hammersteins udødelige musical-klassiker i en ny, stor udendørsopsætning.

Det sker i amfiteatret i Hedeland, der en af landets største udendørsscener og som ved opførelsen af The Sound of Music kan rumme godt 3.000 siddepladser. Det er første gang, at Hedeland Amfiteater lægger scene til en musicalproduktion.

Der bliver tale om en storslået produktion, med en spektakulær scenografi, et stærkt cast, et stort kor, og et drømmehold både på og bag scenen. Musikken leveres af Danmarks Underholdningsorkester, og på scenen står kendte navne som blandt andre Isabel Schwartzbach som Maria, Morten Hemmingsen som Kaptajn von Trapp samt Tommy Kenter, Elsebeth Dreisig og mange flere.

Også lokale kræfter medvirker som skuespillere, korsangere, dansere og statister.

Man kan læse mere om forestillingen på www.the-sound-of-music.dk