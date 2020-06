Vind billetter: Power-cirkus til Vestegnen

Se billedserie Man kan opleve en af verdens stærkeste mænd i Cirkus Baldoni. Foto: Veijo Lindgren

Vestegnen - 05. juni 2020 kl. 18:03 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af verdens stærkeste mænd. Smukke kvinder. Seje akrobater og sjove klovner.

Det er nogle af de oplevelser, man kan få i Cirkus Baldoni, som igen har mulighed for at slå teltet op, efter at være lukket ned under coronakrisen.

I dagene fra den 16.-19. juni gæster Cirkus Baldoni Vestegnen.

Læserne kan vinde billetter til en af forestillingerne, efter eget valg. Der er fem gange to billetter på højkant i konkurrencen. Man deltager ved at klikke ind på www.sn.dk/vestegnen og på forsiden finde konkurrencebanneret. Klik på konkurrencebanneret og udfyld derefter den elektroniske kupon.

Sidste frist for at deltage er mandag den 8. juni - og vinderne vil få direkte besked på mail.

Følger retningslinjer Der er utvivlsomt en hel del, der har sukket efter igen at kunne få en familievenlig cirkusoplevelse, som er en tradition for mange her i foråret.

Selv om der nu er åbnet op, så er der en række retningslinjer fra myndighederne, som Cirkus Baldoni følger nøje.

Der er opsat håndspritautomater flere steder på cirkuspladsen, alle medarbejdere i billetsalg, kiosk og café arbejder med handsker på. Yderligere er der opsat plexiglas i kiosk, café, samt imellem logerne i teltet.

Hver anden stolerække er taget ud af teltet. Ved bestilling af pladser bliver to stole ved siden af automatisk optaget således, at der holdes god social afstand til alle gæster i teltet. Alle stole og overflader bliver grundigt sprittet af inden hver forestilling.

Cirkus Baldoni på Vestegnen Rødovre: Tirsdag den 16. juni kl. 17. Rådhusplænen.

Høje Taastrup: Onsdag den 17. juni kl. 17. Øtoftegårdsvej 10.

Albertslund: Torsdag den 18. juni kl. 17. Damgårdsvej 25.

Glostrup: Fredag den 19. juni kl. 17. Egeparken ved Glostrup Stadion.

Power-cirkus Cirkus Baldoni har valgt at kalde årets show "Power".

Cirkus Baldoni byder på en bred vifte af fantastiske artister, som er hentet fra stort set alle egne af Europa. Som de sidste mange år er showet helt uden dyr.

Børn og voksne kan se frem til et show med internationale top artister, smukke kvinder, sjove klovner, seje akrobater, samt en af verdens stærkeste mænd.

Hele vejen fra Ukraine har Cirkus Baldoni hentet en af verdens absolut stærkeste mænd, nemlig Denis. Publikum vil blandt andet kunne se ham trække en stor 4-hjulstrækker ind i manegen, blot med tænderne, men ikke nok med det, efterfølgende vil den samme 4-hjulstrækker køre direkte hen over ham, imens han ligger på manegegulvet. Det er power.

Fra Belgien kommer smukke Martyn, en sand kunstner på sit felt, nemlig quickchange. Med en ynde og charme samt et uovertruffen musikalsk talent virker hun som en virtuos orkan.

Publikum kan også møde superakrobaten Michail, der senest kom hele vejen i "Tjekkiet har talent".

Cirkus Baldoni præsenterer smukke kvinder, der udover at lave halsbrækkende stunts i luften også mestrer hula hoop kunsten til fulde.



Intet show uden klovner, og som altid har Cirkus Baldoni hylende morsomme klovner med, som vil få børn og voksne til at grine hjerteligt, også længe efter de har forladt teltet. Selvfølgelig er løven Leonardo også med - han sørger for sammen med direktør Baldoni, at følge publikum sikkert igennem forestillingen.

Der er mere information og billetsalg på www.baldoni.dk