Se billedserie Cirkus Baldoni inviterer til en forestilling med internationale topartister.

Send til din ven. X Artiklen: Vind billetter: Gys og gru, morskab og latter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vind billetter: Gys og gru, morskab og latter

Vestegnen - 15. maj 2021 kl. 18:17 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det bli'r for vildt! Lyder det fra Cirkus Baldoni, som i denne sæson markerer sit 20-års jubilæum. I den kommende tid bliver cirkusteltet slået op i en række byer på Vestegnen, og Cirkus Baldoni inviterer børn og voksne inden for til et fantastisk show.

Avisens læsere kan vinde billetter til en af disse forestillinger efter eget valg. Konkurrencen finder sted i et samarbejde mellem Avisen Vestegnen og Lokalavisen Taastrup.

Der er en hovedpræmie på fire billetter, så hele familien kan komme til cirkus, og desuden trækker vi lod om 8 gange 2 billetter. Man deltager ved at klikke ind her på forsiden og finde konkurrencebanneret. Klik på konkurrencebanneret og udfyld derefter den elektroniske kupon.

Sidste frist for at deltage er søndag den 16. maj - og vinderne vil få direkte besked på mail, så husk at holde øje.

Verdens bedste børneklovn I årets forestilling, der har fået overskriften »Det for vildt!«, byder Cirkus Baldoni på en bred vifte af fantastiske artister, som er hentet fra stort set alle egne af Europa.

Som de sidste mange år er showet helt uden dyr, så hvis man ønsker at se dyr optræde, skal der ikke købes billet til Cirkus Baldoni. Ønsker man derimod at se et fantastisk show, med internationale topartister, smukke kvinder, sjove klovner, og top stærke akrobater, så kan børn og voksne roligt sætte sig tilbage i stolene og lade sig føre ind i en uovertruffen magisk verden.

Forestillingen i år kommer til at indeholde gys og gru, morskab og latter, fart og spænding, men også show og dans. Artiklen fortsætter under boksen

Cirkus Baldoni på Vestegnen Fredag 21. maj kl. 17 og lørdag 22. maj kl. 14.15: Ved Cirkusmuseet i Hvidovre, Avedøre Tværvej/Fægtesalsvej, 2650 Hvidovre.



Lørdag 5. juni kl. 15 og søndag 6. juni kl. 15: ­Mosede Fort, Mosede Strandvej 87, 2670 Greve.



Tirsdag 8. juni kl. 17: Pladsen ved rådhuset, Øtoftegårdsvej 10, 2630 Taastrup.



Mandag 14. juni kl. 17: Rådhusplænen i Rødovre - foran rådhuset, 2610 Rødovre.



Tirsdag 15. juni kl. 17: På arealet ved Birkelundgaard i Albertslund, Damgårdsvej 25, 2620 Albertslund.



Onsdag den 16. juni kl. 17: Egeparken ved Glostrup Hallen, Stadionvej 80, 2600 Glostrup.



Der er flere informationer på www.baldoni.dk

Cirkus Baldoni har engageret, hvad de mener er verdens bedste børneklovn, nemlig klovnen Allando og han kommer ikke alene. Han har følgeskab af sin bedste ven, pandaen Pandus.

Til at binde forestillingen sammen i år, har Cirkus Baldoni allieret sig med showmanden Peter Nørgaard. Han vil sammen med cirkusløven Leonardo føre publikum sikkert igennem showet. Cirkus Baldoni kan med sikkerhed sige igen i år: mine damer og herrer, det bliver værre og værre.

Familie-atmosfære Det er ikke uden grund, at Cirkus Baldoni bliver kaldt »hele familiens cirkus«.

I Cirkus Baldoni satser de på smilet, atmosfæren og hele den lune stemning, der gør det til et hjerteligt og humørfuldt besøg for hele familien. Her lægges der vægt på nærheden og at tingene skal være i øjenhøjde for alle.

Cirkus Baldoni er ikke noget kæmpe cirkus, og derfor er publikum tæt på artisterne, og får dermed en intens cirkusoplevelse.

En tryg cirkusoplevelse Cirkus Baldoni følger myndighedernes retningslinjer nøje.

Der er opsat håndspritautomater flere steder på cirkuspladsen, samt i toiletvognen. Ved bestilling af pladser bliver en stol ved siden af automatisk optaget således, at der holdes god afstand til alle gæster i teltet.

Alle stole og overflader bliver grundigt sprittet af inden hver forestilling. Cirkus Baldoni har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at passe godt på publikum.

Man skal også huske, at der ved indgangen til teltet skal fremvises coronapas (negativ coronatest) for personer over 15 år.

Man kan læse meget mere, reservere og købe billetter på www.baldoni.dk