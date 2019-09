Se billedserie Vinbonde Miriam Arcerito er den eneste fuldtidsansatte på Nordlund Vingård. Altså ud over hunden Lille, som er opkaldt efter vinen Lillelund. Lønnen er godbider og det skønneste hundeliv, fortæller hun. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Vinbonden på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinbonden på Vestegnen

Vestegnen - 15. september 2019 kl. 10:45 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har altid drømt om at blive vinbonde. Jeg troede bare, at det ville blive i pensionistalderen, hvor jeg skulle have et lille stykke jord på Sicilien, siger 33-årig Miriam Arcerito.

Året rundt kan man finde hende blandt vinstokke i Hvidovre. Hun er nemlig vinbonde og forpagter Nordlund Vingård og tre hektar land med 10.000 vinstokke.

Miriam Arcerito er halv italiener, men har boet i Danmark, siden hun var fire år gammel.

- Det er en hæmsko, at jeg ikke har lyst til at forlade Danmark. Så på den her måde hiver jeg noget af Italien med op til Danmark, fortæller hun.

Miriam Arcerito er oprindeligt uddannet tjener, men efter hun gik ned med en depression startede hun på gartneruddannelsen. I jagten på en lærerplads faldt hun over Nordlund Vingård, som dengang hed Dansk Vincenter. Ejeren Torben Andreasen slog til med det samme.

- Han ringede en halv time efter, jeg havde sendt min ansøgning og spurgte, hvor jeg havde været hele hans liv, siger hun med et grin.

Kombinationen af at Miriam Arcerito var tjeneruddannet, i gang med gartneruddannelsen og interesserede sig for vin gjorde, at hun fik en læreplads.

Hun håbede, at Torben Andreasen ville ansætte hende som gartner, efter hun blev udlært.

- Jeg fik i stedet tilbuddet om at blive forpagter. Det var for godt et tilbud til at sige nej. Også selvom jeg vidste, at jeg måtte sætte alt ind på det, siger hun.

Det er nemlig ikke uden problemer at dyrke vin i Danmark. Den sene frost i maj har i år ødelagt en stor del af høsten. Vinrankerne stod allerede dengang med masser af blomsterklaser, men de kunne ikke klare det kolde vejr. Og generelt har vejret ikke været med vinbonden, siden hun blev forpagter af vingården i 2015. 2017 var for vådt, mens sidste års tørke kun gav 2000 flasker vin i alt.

Hvad er så det ideelle vinvejr?

- Jeg tror, det ideelle er ikke at lave vin i Danmark, siger Miriam Arcerito med et stort grin og fortsætter:

- Vi er på grænsen af, hvad der kan lade sig gøre.

Hun fremhæver 2016 som det bedste år ind til videre. Et varmt forår, en sommer med nedbør og et lunt efterår gav en god høst.

Miriam Arcerito er den eneste fuldtidsansatte på Nordlund Vingård i Hvidovre - altså udover hendes hund Lille, som hun tilføjer med et smil.

Fra maj til oktober har hun en gartner ansat, en bogholder kommer en gang om ugen, og en ønolog hjælper med vinproduktionen på freelancebasis. Ellers er der ikke råd til andet, og vinbonden må arbejde mellem 50 og 80 timer om ugen og kan kun udbetale noget, der minder om mindstelønnen til sig selv.

For det er ikke nemt at tjene penge som dansk vinbonde.

- Der er rigtig mange fordomme om dansk vin. Og det smager anderledes, men det betyder ikke, at det smager dårligt, siger hun.

Nordlund vine koster i øjeblikket mellem 129 og 279 kroner og bliver fremover økologi-mærket. For siden Miriam Arcerito overtog, har hun stoppet med at bruge pesticider, og kan efter tre udrensningsår kalde sig økologisk vinbonde.

Ud over salg af vin får hun penge ind fra blandt andet udlejning af lokaler, rundvisninger, vinsmagninger, undervisning og forskellige events. Det er også muligt som privatperson at leje vinstokke. Og til høsten får hun hjælp af frivillige, som bruger en dag på at høste druer.

Selvom vinbonden gerne vil have meget mere gang i salget af vin, har hun en klar regel.

- Jeg ønsker ikke at være afhængig af at sælge vin. For jeg vil ikke producere for meget og gå på kompromis med kvaliteten.

Men hvis det er så svært at få det til at løbe rundt, hvorfor bliver Miriam Arcerito så ved?

- Jeg ved heller ikke hvorfor. Nogle gange spørger jeg også mig selv det. Men jeg er stædig. Jeg skal bæres ud af den synkende skude. Jeg har fundet mit lod i livet. Jeg vil arbejde for at få dansk vin anerkendt. Så det er det hårde liv lige nu, siger hun.