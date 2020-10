Det er et krav, at man skal bære mundbind i den offentlige transport - og kravet gælder også på stationerne.

Ville ikke bære mundbind: 39-årig anholdt og sigtet

Generelt har Vestegns-borgerne fint styr på mundbinds- og andre coronaregler. Undtagelsen var dog en 39-årig mand i Rødovre, der nægtede at bære mundbind, selv om han fik et påbud af Vestegnens Politi.

Hændelsen fandt sted på Rødovre Station, hvor lokalpolitiet henvendte sig til den 39-årige, fordi han ikke havde mundbind på - hvilket er et krav i den offentlige transport.

Den 39-årige ønskede ikke at efterkomme politiets påbud, og desuden reagerede han lidt voldsomt og skabte uro.

Han blev anholdt, og foruden en sigtelse for ikke at bære mundbind, blev han også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser vagtchef Torben Wittendorff.