En 34-årige mand er blevet varetægtsfængslet efter han kørte rundt med en pistol i bilen.

Ville have en hurtig dom: - Jeg har dummet mig

Vestegnen - 22. oktober 2020 kl. 18:07 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi fremstillede torsdag formiddag en 34-årig mand fra Hvidovre i grundlovsforhør, sigtet for blandt andet besiddelse af en pistol, patroner, en kniv og et knojern.

Manden erkendte alle sigtelser og ønskede en dom med det samme. Det kunne anklageren dog ikke gå med til, fordi Vestegnens Politi skal undersøge pistolen nærmere, inden der kan rejses tiltale og afsiges dom.

Det endte i stedet med, at den 34-årige mand blev varetægtsfængslet i 14 dage.

Bil blev ransaget Den 34-årige mand kom sent onsdag eftermiddag kørende i en bil, selv om han er frakendt førerretten. Bilen tilhører et familiemedlem, som ikke var klar over, og ikke havde givet samtykke til, at den 34-årige havde taget bilen.

På Høvedstensvej i Hvidovre blev han standset af en patrulje fra Vestegnens Politi.

I bilen fandt politibetjentene blandt andet en pistol, der dog ikke var skarpladt, syv patroner, en kniv og et knojern.

I retten forklarede den 34-årige, at han havde købt pistolen for cirka 3.500 kroner - nærmest som en slags souvenir. Han understregede, at han ikke havde til hensigt at bruge pistolen overhovedet, og at han faktisk ikke vidste, om det var en gaspistol eller et rigtigt skydevåben. Han havde ikke tænkt over, at han havde pistolen liggende i bilen, da han kørte rundt i Hvidovre.

Kniven blev fundet i bagagerummet, og den 34-årige forklarede, at bilens ejer måske havde brugt den til at skære isolering med. Han vidste ikke, at kniven lå i bagagerummet, fortalte den 34-årige mand i retten.

Knojernet var også en slags souvenir, købt for lang tid siden på en ferie sydpå.

Ingen straksdom Den 34-årige ville ikke løbe fra noget, og ville bare have sagen ud af verden hurtigst muligt.

- Jeg ved godt, at jeg har lavet en dummert, og det bliver sidste gang. Nu har jeg ærligt fortalt om det, og så vil jeg gerne have en dom nu, lød det fra den 34-årige mand.

Anklageren fastholdt dog, at der ikke kunne blive tale om en straksdom, fordi politiet skal foretage yderligere tekniske undersøgelser af pistolen.

Dommeren bestemte, at den 34-årige skal varetægtsfængsles i to uger, og begrundede det med, at der kunne være en gentagelsesrisiko, idet den 34-årige har tidligere domme for overtrædelse af knivloven. Dommeren udtrykte dog også håb om, at der hurtigt vil kunne afsiges en endelig dom i sagen.