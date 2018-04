Politiet var massivt til stede ved kampen mellem Brøndby IF og FC København. Foto: www.brand-ishøj.dk Foto: BRAND-ISHOJ.DK

Send til din ven. X Artiklen: Ville frifindes: Fik højere straf for fodboldvold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ville frifindes: Fik højere straf for fodboldvold

Vestegnen - 23. april 2018 kl. 10:32 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 26-årig mand fik ikke noget ud af at anke sin dom for vold på Brøndby Stadion. Tværtimod.

Nu har Østre Landsret skærpet den straf, som han fik i Retten i Glostrup i slutningen af 2017. Her blev den 26-årige mand idømt seks måneders ubetinget fængsel for vold og grov vold mod politiet, grov forstyrrelse af den offentlige orden og overtrædelse af maskeringsforbuddet under en fodboldkamp på Brøndby Stadion den 6. august 2017. Den 26-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen til frifindelse.

Nu har Østre Landsret skærpet straffen fra seks til ni måneders ubetinget fængsel - og landsretten har dermed sendt et klart signal om, at det giver en hård straf at deltage i uroligheder og begå vold mod politifolk.

Baggrunden var den uro og vold, der opstod i slutminutterne under fodboldkampen mellem BIF og FCK på Brøndby Stadion 6. august sidste år,

Uroen opstod ved kampens afslutning på udebaneafsnittet på Brøndby Stadion. Det var så voldsomt, at dommeren valgte at afbryde kampen midlertidigt og politiet stormede ind for at få genoprettet roen. Fodboldbøller brugte forskelligt skyts, som blev kastet efter og brugt mod politifolk og kontrollører. Efter et stykke tid var der så meget ro på situationen, at kampen kunne spilles til ende - dog med talstærkt politi stående foran udebaneafsnittet af sikkerhedsmæssige årsager.

Siden denne søndag i august har Vestegnens Politi gennemført en omfattende efterforskning for at identificere de enkelte personer, og derefter sigte dem. Det er først og fremmest overvågningsbilleder og tv-billeder, der er indgået i politiets arbejde, men i nogle tilfælde er fodboldbøller også blevet genkendt af politifolk eller kontrollører. Omkring et halvt hundrede personer er blevet sigtet.

I Østre Landsret blev den 26-årige frifundet for at have kastet en stortromme og en trommestik mod politiet. Han blev dømt for at kaste en kølle, som flækkede visiret på en politimands hjelm og påførte ham en tandskade. Han blev også dømt for at kaste en anden kølle, et stolesæde og et cirka to meter langt plastrør mod andre betjente.

Han blev desuden dømt for at overtræde maskeringsforbuddet og for grov forstyrrelse af den offentlige orden, fordi retten fandt det bevist, at han sammen med en gruppe udviste en aggressiv adfærd og gik til angreb på kontrollører og politi.

Selv om den 26-årige i Østre Landsret altså blev dømt skyldig i færre ting i forhold til Retten i Glostrup, så blev straffen skærpet.

relaterede artikler

Så mange fodbold-bøller er sigtet 05. januar 2018 kl. 07:02

Uro på Brøndby Stadion: Dømt for grov vold mod politiet 18. december 2017 kl. 14:45