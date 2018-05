Vestegnens Politi var i aktion mod vild kørsel. Elleve personer fik en ubetinget frakendelse af kørekortet. Foto: THOMAS OLSEN

Vild kørsel: Kørekort røg på stribe

Vestegnen - 07. maj 2018

Syv ubetingede frakendelser af køre. Tre kørselsforbud. Elleve betingede frakendelser af kørekortet.

Det var resultatet, da færdselspolitiet hos Vestegnens Politi fredag og lørdag var i aktion.

»Weekenden har været drøj for mange af de unge som samles til Striben kørsel,« er meldingen fra Erik Andersen fra færdselspolitiet på Vestegnen.

Hver fredag og lørdag aften er der træf - kaldet Striben i Ishøj. Her mødes hundredvis af bilinteresserede på store p-pladser ved Industridalen i Ishøj for at snakke biler, tjekke hinandens biler ud, »sparke dæk« og i øvrigt hygge. Langt de fleste er helt almindelige personer, af begge køn og i alle aldre, der har biler som interesse. Det foregår fredeligt og i en god atmosfære - og politiet har som udgangspunkt ikke noget imod disse arrangementer.

Til gengæld har Vestegnens Politi stærk fokus på trafikken til og fra. Eller hvis nogle bevæger sig andre steder hen på Vestegnen for at køre ræs. Politiet vil ikke have, at der bliver trykket for meget på speederen, og vil heller ikke have kap- og væddeløbskørsel. Derfor er Vestegnens Politi på plads for blandt andet at måle hastigheder.

»Vi har ikke noget imod, at bilinteresserede mødes på en p-plads, så længe det er fredeligt. Men vi ønsker ikke, at kørslen til og fra disse træf medfører ulovligheder. Det handler dels om trafiksikkerhed, dels om støjgener for beboere i nærheden, så derfor har vi fokus på det,« fortæller Erik Andersen fra færdselspolitiet på Vestegnen.

Antallet af sager viser, at færdselspolitiets tilstedeværelse har været berettiget. Fx skal man overskride den maksimale hastighed på vejen med ét hundrede procent - dog skal farten være minimum 100 kilometer i timen - for at få en ubetinget frakendelse af kørekortet. Der kan dog også være andre årsager til den ubetingede frakendelse af kørekortet.

Den højeste hastighed blev målt til 151 kilometer i timen på en strækning, hvor højeste tilladte hastighed er 60 kilometer i timen. Det var på Avedøre Holme i Hvidovre. Næstehøjeste hastighed var 128 kilometer i timen på et sted, hvor højeste tilladte hastighed er 50 kilometer i timen. Det var på Industribuen i Ishøj.

Færdselsafdelingen hos Vestegnens Politi skal nu behandle sagerne. Foreløbig er der ikke sager om kap- og væddeløbskørsel - såkaldt gaderæs. Hvis politiet kan bevise det, så kan politiet beslaglægge bilerne.