Vild inspiration

Se billedserie Et eksempel på biodiversitet er dette vandhul ved Brøndby Naturskole, der er omdannet til levested for en masse dyr og planter. Naturvejlederne Anders Tersløv Jørgensen og Sascha Ravn Åxman guidede miljøminister Lea Wermelin og borgmester Kent Magelund. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Vestegnen - 23. maj 2021 kl. 06:41 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Kommunerne på Vestegnen har meldt sig ind i konkurrencen om at blive landets vildeste kommune, som miljøminister Lea Wermelin har sat i gang. Forleden besøgte hun Brøndby.

Brøndby er en grøn kommune, men ligger ret lavt, når det handler om biodiversitet. Man er dog godt i gang.

Det fik miljøminister Lea Wermelin at se, da hun forleden besøgte Brøndby Naturskole. Her bliver der netop arbejdet med at skabe mere biodiversitet, og naturskolen er en inspirationskilde for både kommune og borgere.

Omkring Brøndby Naturskole - ved indgangen til Brøndbyskoven - har man opbygget Brøndbys og måske Vestegnens største insekthotel. Store og høje bunker af grene og kviste er et eldorado for indsekter, fugle og mange andre dyr.

Et andet eksempel er, at et vandhul i et grønt område ud mod motorvejen, er blevet omdannet til et levested for masser af dyr og planter. Blandt andet med det resultat, at det nu vrimler med haletudser i vandhullet.

- Det er utrolig inspirerende at opleve det engagement, der er hos kommune og borgere, sagde Lea Wermelin efter sit besøg. Artiklen fortsætter under billedet

Brøndbys største insekthotel ligger ved naturskolen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Og slog fast, at alle kan være med til at skabe mere biodiversitet. Uanset man er en bykommune, bor i havebolig eller har en altankasse.

- Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget, Alle kan være med til at gøre en forskel for naturen, understregede miljøministeren.

Gør det vildere I mange år er grønne områder og haver blevet mere og mere »poleret«. Med det resultat, at nogle arter er truet, fordi deres naturlige levesteder er forsvundet. Biodiversitet handler om den biologiske mangfoldighed af dyr, planter, insekter, svampe og alt mulig andet levende.

Så hvis man tænker over, hvordan man indretter haven og de kommunale arealer, så hjælper man biodiversiteten. Det kan være at have en bunke med dødt træ, at så vilde blomster, opsætte et insekthotel - og meget, meget mere.

Brøndbys borgmester Kent Magelund fortalte, at kommunen først lige er gået i gang med at skabe vildere natur rundt om i kommunen.

- Både borgerne og vi politikere er meget optaget af biodiversitet, sagde Kent Magelund, og tilføjede, at netop en større variation i naturen og kommunens grønne områder er et fokusområde i kommunens strategi. Det skal ske i samarbejde med borgere, boligselskaber og virksomheder. Naturen og de grønne områder i Brøndby skal ganske enkelt være mere vilde og mere varierede.

Et konkret mål er, at mindst ti kommunale områder eller naturområder senest i 2024 er blevet mere varierede, for at fremme biodiversiteten. Og arbejdet er allerede i gang.

Vilde blomster I løbet af maj måned har materielgården i Brøndby fokus på at skabe forskellighed på de grønne arealer og vil i den forbindelse så frø fra danske arter af vilde blomster på udvalgte områder i alle bydelene til glæde for de dyr, der lever der, samtidig med at det er smukt at se på.

Blomsterblandingen er udviklet i samarbejde med Dansk Biavlerforening og indeholder bl.a. kornblomst, morgenfrue, hvid okseøje, kornvalmue, akeleje og brudeslør.

Der laves også forsøg med en række andre frøblandinger, som er blevet sået ud på udvalgte områder ved naturskolen i Brøndbyskoven og insekthotellet ved Friluftshuset på Voldgaden 21.

På de områder, materielgården har forberedt, har de skrællet græstørven af og der er blevet blandet grus i jorden for at gøre den luftig, så frøene har bedre betingelser for at spire. Artiklen fortsætter under billedet

I maj bliver der sået på et område bag Hermosagård, på et område i den sydlige del af Grønnedammen således at der kan sammenlignes med områderne med uklippet græs i den nordlige del, fire områder på Åstien nærmest Krogagervej, seks områder på Brøndbyvester Boulevard på den østlige side startende fra rundkørslen ved Bækkelunden og op til Lillegården, og på et mindre område ved ungehuset på Strandesplanaden.

Der sås blomster på i alt cirka 5.000 kvadratmeter i denne omgang.

Værdien af det vilde ukrudt Brøndby Kommune lader nogle udvalgte arealer være uplejede for at give naturen frit spil. Dermed kan man også sammenligne udbyttet af at forberede jorden og så frø ud eller lade naturen klare det selv.

Jorden indeholder helt naturligt mange forskellige frø som planterne har smidt gennem årerne og disse ville kunne spire over tid, hvis de får lov til at stå urørte.

Mange ser mælkebøtter, tidsler og brændenælder som ukrudt, men de har en stor værdi for fx sommerfugle, bier, mariehøns og mange andre insekter. Med den mere vilde natur skal man vænne sig til at se med andre øjne på de planter, mange kalder for ukrudt og lange græsser, da det vil være det, der får frit spil, når arealer ikke bliver plejet.

Det vilde er blevet trendy Det var naturvejlederne Anders Tersløv Jørgensen og Sascha Ravn Åxman, der viste miljøminister Lea Wermelin rundt i området ved Brøndby Naturskole, og fortalte om den indsats, som naturskolen gør for at lære børn og unge om naturen.

Noget miljøministeren var begejstret over.

- Det er netop vigtigt, at vi får borgerne med, og her spiller Brøndby Naturskole en stor rolle. Børnene er måske de allerbedste ambassadører i forhold til at få mor og far engageret, løs det fra miljøministeren.

At arbejde med mere biodiversitet, er i høj grad noget, som er blevet en ny trend. Det gælder ikke mindst haveejere, som i stadig større omfang gør haverne mere vilde. Omdanner dele af den tætklippede græsplæne til områder med vilde blomster og planter, der bare passer sig selv. Planter bi- og insektvenlige buske mm.

Med konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, er turen for alvor kommet til kommunerne, der i stort og småt skal tænke i mere biodiversitet. Det kan fx være vejrabatterne, der får lov at stå med vilde blomster, eller det kan være at efterlade bunker med dødt træ, når man har været rundt at beskære i de grønne områder.