Brøndby Kommune har vedtaget en ny vandforsyningsplan, der skal værne om grundvandet. Foto: Kenn Thomsen

Vil værne om grundvandet

Vestegnen - 17. april 2019 kl. 06:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny plan skal sikre, at grundvandet i Brøndby Kommune bliver ved med at være af god kvalitet. Kommunen opfordrer borgerne til at passe på drikkevandet ved at undlade at bruge pesticider.

Rent drikkevand er ikke en selvfølge. Det kræver rent grundvand og det sætter en ny vandforsyningsplan, som netop er vedtaget i Brøndby Kommune, ambitiøse mål for.

- Vi sætter barren højt for at værne om vandets kredsløb i kommunen, så vi fortsat kan levere drikkevand af høj kvalitet. Men det kræver også, at borgerne spiller med. Vi Brøndby-borgere bor jo oven på vores drikkevand og har derfor et stort ansvar for ikke at bruge pesticider og lignende i vores haver, som kan sive ned i grundvandet, fortæller Vagn Kjær-Hansen, formand for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune.

I planen kan man læse, hvordan Brøndby Kommune vil beskytte grundvandet, så man kan blive ved med at indvinde vand i Brøndby Kommune. Kommunen har fokus på seks områder.

Det er at minimere indholdet af klorid i grundvandet fra vejsaltning, at minimere indholdet af pesticider i grundvandet, at minimere indholdet af miljøfremmede stoffer i grundvandet fra nedsivning af regnvand, at forebygge spredning af forurening i grundvandet via brønde og boringer, at sørge for oprydning af forureninger fra punktkilder, og at forebygge jord- og grundvandsforurening.