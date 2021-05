Skitse af arkitekt Anders Aalekjær Grønbech om et nyt, grønt bykvarter, der kan binde Hvidovre sammen hen over Holbækmotorvejen.

Vil undersøge »låg« på motorvejene

Vestegnen - 19. maj 2021 kl. 06:49 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Der er lagt op til, at kommunen skal afsøge, om projekter med overdækning af motorveje er en effektiv løsning til blandt andet bekæmpelse af trafikstøj.

De senere uger har vi her i Vestegnen beskrevet to forslag til, hvordan Holbækmotorvejen i Hvidovre kan overdækkes, og at der oven på »låget« vil kunne opføres boliger og/eller anlæg til vedvarende energi.

Nogle af hovedvisionerne er at fjerne den voldsomme trafikstøj fra Holbækmotorvejen, og at binde Hvidovre sammen som by.

Nu har socialdemokraterne i Hvidovre Kommunalbestyrelse, med borgmester Helle Adelborg i spidsen, stillet forslag om, at kommunens administration afsøger mulighederne for overdækning af motorvejene, enten som boligbebyggelse eller som en grøn løsning, eller en kombination.

Et forslag, som med stor sandsynlighed vil få opbakning.

- Som politikere skal vi gribe de idéer, der kommer. Det er enormt spændende, når to unge arkitekter kommer med innovative forslag, og præsenterer os for deres visioner. Det skal vi naturligvis tage ind og få vendt, siger borgmester Helle Adelborg, som har haft en dialog med folkene bag det ene forslag.

Er det en effektiv løsning Hvidovre er hårdt plaget af trafikstøj. Dels fra Holbækmotorvejen, dels fra Amagermotorvejen - og samtidig er kommunen skåret midt over af Holbækmotorvejen. Blandt andet derfor har en overdækning af Holbækmotorvejen været på dagsordenen i mange år, og der er også præsenteret mange projekter og idéer gennem årene.

- Jeg tror tiden er en anden i dag, og at der er større muligheder for at få realiseret sådanne projekter. Blandt andet er der langt mere fokus på den belastning, som trafikstøj giver, understreger Helle Adelborg.

I forslaget, som skal behandles i Hvidovre Kommunalbestyrelse den 25. maj, hedder det blandt andet:

»Mange har givet udtryk for at projekterne er spændende og giver udtryk for, at der skal arbejdes videre mod denne løsning, som vi i øvrigt kender fra motorvejen mod lufthavnen hvor der er en tunnel ved Kastrup.

Vi ønsker derfor en beslutning om, at administrationen skal afsøge mulighederne for det videre arbejde for en eventuel overdækning af motorvejene som en effektiv løsning, der vil imødegå den voldsomme støj, der kommer fra motorvejene til stor gene for vores borgere.«

Vil tage år Det ene projekt, der har fået navnet Solporten, er tegnet af arkitekt Mads Lützen. Dette projekt går på en overdækning af Holbækmotorvejen fra Folehaven til Avedøre Havnevej. Projektet skal finansieres ved, at der oven på »låget« bygges boliger og opføres et anlæg med hybrid-solceller.

Det andet projekt er udført af arkitekt Anders Aalekjær Grønbech. Her skal der ske en overdækning af Holbækmotorvejen på hver side af Hvidovrevej, og hovedfokus er at skabe et sammenhængende Hvidovre gennem et helt nyt, grønt bykvarter, som skal opføres oven på overdækningen.

Grundidéen er den samme. Overdækningen af motorvejen finansieres af indtægter fra boliger, erhverv eller energianlæg, som bygges oven på »låget«.

Der er tale om milliardprojekter, og det vil derfor tage en årrække, før det kan realiseres.