Vil udvikle foreningsidrætten: Flere teenagere og kvinder skal være med

03. marts 2021

Rødovre har på linje med andre kommuner på Vestegnen indgået en partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn og den skal understøtte arbejdet med en ny idrætspolitik, som kommunen er i gang med.

Der er udarbejdet en analyse af idrætslivet i Rødovre og den viser, at idrætsforeningerne har et stort potentiale. Via samarbejdet får de hjælp til, hvordan de rekrutterer flere medlemmer og særligt nye målgrupper, som ikke er så aktive i foreningerne.

En af hovedkonklusionerne lyder på, at foreningerne i højere grad skal fokusere på breddeidrætten og motionens kvaliteter.

- De analyser og rapporter, der kommer på idrætsområdet, har stor betydning for de nye initiativer, vi tager i samarbejde med idrætten. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få flere med i idrættens stærke fællesskaber. Idrætten kan give oplevelser og venskaber for livet og gøre en stor forskel for den fysiske og mentale sundhed. I Rødovre har vi en stærk og levende foreningstradition med mange frivillige og dygtige ildsjæle. Fra kommunens side vil vi gøre alt, hvad vi kan for at bakke op om de mennesker og foreninger, som investerer tid og energi på at give andre gode oplevelser. Det er noget af det allermest dyrebare, vi har i Rødovre, siger borgmester Britt Jensen.

Større potentiale Rødovre Kommune havde i alt 8.752 aktivitetsmedlemmer i foreningsidrætten i 2019. Potentialet vurderes at være væsentligt større.

Udviklingen i medlemstallet siden 2012 i Rødovre Kommune viser et 'klassisk teenagefrafald' i foreningsidrætten. Ved at fokusere på foreninger, der ønsker at fastholde teenagere, kan der udvikles en række tilbud, der passer bedre ind i de unges hverdag og liv.

Den samlede kønsfordeling i foreningsidrætten viser, at piger/kvinder udgør et klart mindretal ift. mænd, og især at der er meget få voksne kvinder (19+), som er medlem af en idrætsforening - også når medlemstallet holdes op imod befolkningstallet. Den lave andel af piger/kvinder i foreningsidrætten er en problemstilling i de fleste kommuner på Vestegnen. Ved at udvikle flere foreningstilbud med fokus på de idrætter, som piger og kvinder dyrker samt udvikle flere motionstilbud, kan kvinders andel højnes.

Fleksible medlemsformer Analysen indeholder en række forslag og anbefalinger Det drejer sig blandt andet om, at foreningsidrætten skal kunne levere mere fleksible medlemsformer, flere motionstilbud med sundhed i centrum, nye foreningsdannelser samt organisation- og aktivitetsudvikling.

Desuden bør Idrætsforeningerne være en lokal aktør, der mere direkte hjælper de store befolkningsgrupper i gang med idræt og motion, fx ved at åbne nogle træninger op for især nye voksne motionsdeltagere, der ofte ikke har været idrætsaktive i længere tid.

Kommunen og idrætsforeningerne kan også mere aktivt og direkte hjælpe borgere ved at iværksætte tiltag, der går på at udvikle foreningsaktiviteter målrettet børn med overvægt og motoriske udfordringer.

Partnerskabsaftalen løber frem til og med 2023.