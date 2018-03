Se billedserie Mikkel Dencker (DF), der er viceborgmester i Hvidovre Kommune, stillede tirsdag spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen om rocker-klubhuset på Kirkegade i Hvidovre. Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: Vil stramme rocker/bande forbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil stramme rocker/bande forbud

Vestegnen - 15. marts 2018 kl. 11:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil gerne se på, om det er muligt at stramme loven yderligere så kommunerne får bedre muligheder for at nedlægge forbud mod brug af bestemte ejendomme som samlingssted for blandt andet rocker- og bandegrupperinger.

Det fremgår af et svar fra justitsministeren til Mikkel Dencker (DF), som både er folketingsmedlem valgt på Vestegnen, og viceborgmester i Hvidovre Kommune.

Den aktuelle anledning er, at Hvidovre Kommune i slutningen af 2017 besluttede et samlingsforbud i Bandidos-klubhuset på Kirkegade 8 i Hvidovre. Det skete i kølvandet på, at Vestegnens Politi lukkede klubhuset ned som følge af en konflikt i rocker/bande miljøet. Der var blandt andet blevet skudt mod ejendommen på Kirkegade.

Samlingsforbuddet blev overholdt af Bandidos, og der var i øvrigt ro omkring rocker-klubhuset.

Det betød samtidig, at Hvidovre Kommune ikke kunne forlænge samlingsforbuddet ud over de tre måneder. Det giver loven ikke mulighed for. Og det har skabt frustration i Hvidovre Kommune, som ønsker, at der permanent skabes tryghed i det boligområde, som rocker-klubhuset ligger i. Foruden boliger er der også skoler, børneinstitutioner og kirker tæt på.

Bandidos har brugt ejendommen Kirkegade 8 som tilholdssted og klubhus siden 2002.

Tre måneder er ikke nok I slutningen af februar skrev Hvidovres borgmester Helle Adelborg (A) til justitsminister Søren Pape Poulsen på vegne af en enig kommunalbestyrelse.

Budskadet var klart: Loven om samlingsforbud bør skærpes.

»Vi må konstatere, at forbuddet har virket efter hensigten, ingen rockere eller personer med banderelationer har opholdt sig på ejendommen de sidste tre måneder (frem til 28. februar, red). Det er både vores og politiets dokumenterede opfattelse.

Det er naturligvis meget positivt. Jeg har også modtaget henvendelser fra borgere, der bor i nærheden. De fortæller mig, at det først nu efter at samlingsstedsforbuddet er iværksat, at det er gået op for dem, hvor stressende og utrygt det har været for dem at bo i nærheden af Kirkegade 8.

Men fordi forbuddet har virket efter hensigten, er der ingen mulighed for at forlænge det efter tre måneder. Og vi må meddele byens borgere, at det ophører. Kun hvis der kommer utryghedsskabende aktivitet igen, kan Hvidovre Kommune nedlægge et nyt forbud.

Lovens udgangspunkt er tre måneder, og det synes måske længe, men for Hvidovre Kommunes borgere, som bor klos op af en rockerborg midt i en bandekonflikt, er tre måneders »time out« ikke længe.

Borgerne, der i de sidste 16 år har boet ved siden af rockerborgen, har for første gang oplevet at bo i et trygt område, og nu hvor forbuddet udløber, så er vi tilbage til udgangspunktet. Det er et dilemma for os kommunalpolitikere, at vi kun kan skabe periodevis tryghed for borgerne, og at denne lov bliver til en dyst mellem banderne og kommunen om at konstatere og dokumentere utryghedsskabende aktiviteter.

Vi mener derfor, at loven skal skærpes yderligere, sådan at kommunerne i praksis får endnu bedre mulighed for at skabe den varige tryghed for borgerne, som de har krav på,« lød det blandt andet i brevet fra Hvidovres borgmester til justitsministeren.

Skal gå til kanten af grundloven Sagen er også blevet rejst direkte af Hvidovres viceborgmester Mikkel Dencker, som tirsdag stillede spørgsmål i Folketinget til justitsminister Søren Pape Poulsen.

»Ordningen er nøje overvejet i forhold til forsamlingsfriheden i grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, altså at et forbud i førstegangs-tilfælde varer i tre måneder, og skal ses i det lys. Samtidig er det også vigtigt for mig at understrege, at hvis ejendommen anvendes som samlingssted for gruppen i den tre-måneders-periode, hvor forbuddet gælder, så kan der nedlægges et tidsubegrænset forbud, som gælder, indtil kommunen tilbagekalder det. Herudover vil et forbud i andengangs-tilfælde, hvor det er mindre end to år siden at forbuddet udløb, gælde tidsubegrænset,« sagde justitsministeren i sit svar.

Han tilføjede:

»Hvis man skal have forbuddet gjort længere eller tidsubegrænset i førstegangs-tilfælde, vil det rejse spørgsmål i forhold til grundloven og i forhold til Danmarks internationale forpligtelser, og spørgsmålet er, om indgrebet vil være uforholdsmæssigt.«

Mikkel Dencker argumenterede dog for, at man kan stramme loven, så samlingsforbuddet også i førstegangs-tilfælde kan gøres længere. Han foreslog seks måneder eller et år.

Justitsminister Søren Pape Poulsen erklærede sig villig til at se på stramninger, når loven om samlingsforbud snart skal evalueres.

»Når loven har været i gang i et år, evaluerer vi den, og så må vi kigge på, om vi kan trække noget ud af det her. Det gode er dog, at sker der nu noget mere, når man rykker tilbage, ja, så kan man jo tidsubegrænset sende folk ud derfra. Så jeg synes, vi har lavet en lov, som er så hård, som den kan være ifølge grundloven, men jeg vil altid gerne kigge på, hvor vi kan stramme den,« svarede justitsministeren.

»Jeg håber inderligt, at enhver kommune, der har den her udfordring, vil være særdeles opmærksom på det mindste, der sker i de her områder, og så agerer på det, for næste gang det sker i Hvidovre, kan det jo være tidsubegrænset,« tilføjede Søren Pape Poulsen.

Mikkel Dencker forsikrede justitsministeren om, at Hvidovre Kommune vil have meget stor opmærksomhed på det.

Mikkel Dencker ønsker, at man går helt til kanten af grundloven - og justitsministeren svarer:

»Det eneste, jeg vil love, er, at vi ikke går ud over kanten, men vi skal presse den alt det, vi kan, for helt almindelige mennesker, der bor i et villakvarter, skal jo ikke bo dør om dør med den her type kriminelle. Det er jeg fuldstændig enig i.«