Hvidovre Kommune har modtaget 200.000 kroner til projektet ?Ro på - læselyst i SFO?en?.

Send til din ven. X Artiklen: Vil skabe læselyst for de 8-9-årige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil skabe læselyst for de 8-9-årige

Vestegnen - 15. marts 2020 kl. 06:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvidovre Kommune får del i Kulturministeriets læselyst-pulje til et projekt, hvor Hvidovre-Bibliotekerne i samarbejde med skolefritidsordningerne på Gungehus- og Frydenhøjskolen skal udvikle rum og initiativer, der kan vække de ældste SFO-børns læselyst.

Hvidovre Kommune har modtaget 200.000 kroner i støtte til projektet.

- Det er dejligt, at vi har fået penge til det her fællesprojekt om børns læselyst. Hvis bibliotekerne og SFO'erne sammen kan være med til at understøtte arbejdet med at få flere af de børn, der lige har lært at læse til at blive ved, fordi de synes, det er sjovt, så får vi samtidig styrket børnenes mulighed for at klare sig godt i skolen, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Projektet hedder "Ro på - læselyst i SFO'en" og skal udvikles af bibliotekarer og pædagoger i samarbejde med elever i Gungehusskolens 2. klasser og Frydenhøjskolens 2. og 3. klasser.

- For at få vakt børnenes læselyst, vil vi gennem aktiviteter løfte børnenes oplevelser af indholdet i bøgerne for at give dem lyst til at læse mere, forklarer bibliotekschef for Hvidovre-Bibliotekerne Rebekka Kinimond Carlson.

- Konkret kommer 60 børn til at deltage i "Ro på - læselyst i SFO'en". En af grundtankerne i projektet er, at børnene skal involveres i udviklingen af de konkrete aktiviteter, så det bliver spændende og vedkommende for dem. I forhold til de fysiske rammer, så er der allerede nogle ideer i spil. Én af idéerne er at udvikle de fysiske rammer i SFO'erne, så det bliver nogle oplevelsesbaserede læserum, der også giver børnene mulighed for at finde ro og fordybelse. Én anden ide er at etablere lytte-stationer, så børnene har let adgang til at lytte til lydbøger, tilføjer hun.

"Ro på - læselyst i SFO'en" bliver udviklet i første halvdel af 2020, så det er klar til børnene i skoleåret 2020/2021.