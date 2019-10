Flere Next-elever vil de kommende år deltage i iværksætterkonkurrencen Company Programme.

Vil skabe fremtidens iværksættere

Vestegnen - 17. oktober 2019 kl. 16:07

Next Uddannelse København og Fonden for Entreprenørskab vil sammen løfte barren for undervisning i innovation og entreprenørskab.

Et samarbejde mellem Next Uddannelse København - der driver en række gymnasier og erhvervsskoler blandt andet på Vestegnen - og Fonden for Entreprenørskab vil sætte ekstra fokus på innovation og entreprenørskab.

Allerede fra skoleåret 2020 vil eleverne på skolens mange uddannelser nyde godt af samarbejdet, og det glæder Next-direktør Ole Heinager:

- Danmark har brug for unge, der kan starte virksomheder, udvikle nye produkter og tænke innovativt og bæredygtigt. Et styrket samarbejde med Fonden for Entreprenørskab betyder, at vi fra skoleåret 2020 har et skarpt fokus på innovation og entreprenørskab i undervisningen på alle vores erhvervsgymnasier, udtaler Ole Heinager.

Fonden for Entreprenørskab står for Company Programme, som er en landsdækkende konkurrence, hvor gymnasie- og erhvervsskoleelever stiller op med elevvirksomheder og dyster i iværksætteri. Her har flere af Nexts merkantile gymnasie- og erhvervsuddannelser i mange år været meget engagerede. Ambitionen er nu, at de tekniske gymnasier også skal med.

Et ambitiøst projekt

- Company Programme løfter eleverne både fagligt og socialt på vores merkantile uddannelser som hhx og eux business. Det skal flere have gavn af, og derfor vil vi udbrede Company Programme til alle Nexts hhx- og htx-gymnasier, siger Ole Heinager, der ser frem til, at alle hhx- og htx-elever med aftalen vil møde innovation og entreprenørskab på et tidspunkt i løbet af deres uddannelse.

Med seks erhvervsgymnasier er Next blandt Danmarks største udbydere af gymnasieuddannelser. Dennis Shik Christensen, der er regionsleder i Fonden for Entreprenørskab - Hovedstaden, glæder sig over udsigten til at fremme entreprenørskab blandt flere tusinde gymnasieelever:

- Fonden for Entreprenørskab - Hovedstaden har indgået dette strategiske samarbejde med Next, da udsigten til at være med til at fremme innovation, bæredygtighed og entreprenørskab blandt alle elever på Nexts seks gymnasier er et uhørt ambitiøst projekt, som tapper direkte ned i vores DNA. Det er derfor mere end oplagt, at vi i Fonden for Entreprenørskab - Hovedstaden bistår udviklingen og implementeringen af dette nye tiltag, siger Dennis Shik Christensen.