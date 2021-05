Den 8. maj er der virtuel ølsmagning og arrangørerne håber, at så mange deltager, at der bliver tale om en verdensrekord. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vil sætte verdensrekord i ølsmagning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil sætte verdensrekord i ølsmagning

Vestegnen - 07. maj 2021 kl. 13:36 Kontakt redaktionen

Gennem et år med corona har Royal Unibrews brewpub Anarkist og webshoppen Craft Makers Collective fået 40.000 danskere til at mødes online til virtuelle ølsmagninger. Nu vil de samle 60.000 ølglade danskere på én gang hjemme i stuerne til et officielt Guinness World Record-forsøg med livesending fra Tivoli. Og de sjællandske bryggerier To Øl, der brygger i Svinninge ved Holbæk, og Bryggeriet Skands i Brøndby skal være med til at sætte rekorden.

8. maj skal der sættes rekord Omkring 120.000 danske specialøl er der blevet sendt ud med posten til danskere, der har deltaget i de virtuelle ølsmagninger, som Royal Unibrew har arrangeret sammen med landets mikrobryggerier i løbet af det sidste år. Interessen for at være med har været stor: Omkring 30 pct. af landets mikrobryggerier og omkring 40.000 danskere har været med, når bryggerierne har livestreamet ølsmagningerne på Facebook.

Men endnu flere danskere skal have chancen for at opleve, hvad de danske mikrobryggerier har at byde på. Så nu vil arrangørerne med hjælp fra 12 mikrobryggerier og op mod 60.000 danskere sætte en verdensrekord: Målet er at få danskere hjemme i stuerne til at være med til at sætte rekorden for verdens største virtuelle ølsmagning i et officielt Guinness World Record-forsøg lørdag den 8. maj.

Stærke øltraditioner - Gennem de fem udgaver af Danmarks Største Virtuelle Ølsmagning, som vi har afholdt under corona, har vi oplevet, at danskerne har et stort ønske om at bakke op om det gode ølhåndværk - og de har i den grad taget det virtuelle format til sig. Vi er meget stolte over den opbakning, vi har fået, og er overbeviste om, at vi sammen kan sætte verdensrekorden. Vi er et land med nogle utroligt stærke øltraditioner, så det giver god mening at sætte sådan en rekord på netop dansk jord,« siger Kasper Ryttersgaard, dansk landechef for Royal Unibrew.

God underholdning Nogle af de mikrobryggerier, der skal være med til at sætte verdensrekord, er sjællandske To Øl, der brygger i Svinninge ved Holbæk, og Bryggeriet Skands i Brøndby , der oplever, at de virtuelle ølsmagninger har gjort en forskel under corona.

- Det er vigtigt i denne tid med corona. Det er en måde at komme ud til folk, hvor man ikke kan mødes. Jeg synes, at det har været god underholdning. Det har været en måde at bringe små og store bryggerier sammen, som vi ikke har set før. Kredit til Royal Unibrew for at gå forrest,« siger Ernst Kristensen fra Bryggeriet Skands i Brøndby.

Smag med derhjemme Verdens Største Virtuelle Ølsmagning sendes live den 8. maj fra Tivoli og bliver vist på TV 2 Play. Den varer fire timer og byder på alt fra ølsmagning og beer battle til underholdning og live musik. De 12 øl, der er en del af smagningen, er udvalgt af en ekspertgruppe, som består af en række danske brygmestre og ølkendere. Vil du være med til at slå verdenskorden, kan du bestille en smagekasse og være med hjemmefra. Smagekasser kan bestilles allerede nu på www.verdensstørstevirtuelleølsmagning.dk.