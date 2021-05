Se billedserie Boliger og grønne områder skal ligge ovenpå overdækningen. Illustration: Anders Aalekjær Grønbech

Vil sætte plaster på åbent motorvejs-sår

Vestegnen - 19. maj 2021 kl. 09:31 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En overdækning af Holbækmotorvejen i Hvidovre skal ikke kun fokusere på at fjerne trafikstøjen. Det vigtigste er at få bundet byen sammen, mener en lokal arkitekt.

Visionen om en overdækning af Holbækmotorvejen gennem Hvidovre lever i høj grad.

En af landets mest trafikerede motorveje ligger som et åbent sår gennem det centrale Hvidovre, og skaber masser af trafikstøj for beboere i et stort område.

For et par uger siden omtalte avisen Vestegnen et forslag om at lægge et »låg« hen over motorvejen, og oven på bygge boliger og opsætte et anlæg til solenergi, hvor begge dele kan medvirke til at finansiere projektet.

Skal binde Hvidovre sammen Flere forslag er dog på bordet.

Hvidovre-borger og arkitekt Anders Aalekjær Grønbech har også et bud på, hvordan Holbækmotorvejen kan overdækkes. Hans fokus er først og fremmest at få bundet Hvidovre sammen, og ikke kun fokusere på at fjerne trafikstøjen.

- Jeg er født og opvokset i Hvidovre og har gennem hele mit liv haft min daglige gang over Holbækmotorvejen. Hvidovrevej er en gennemgående bygade, og den fungerer rigtig godt på strækningen fra Hvidovre Torv og frem mod Vigerslev Allé. Her er der et godt forløb med boliger og butikker. Så kommer man til broen over Holbækmotorvejen - og så er det som om, man kommer til en helt anden by. Det vil jeg gerne ændre, siger Anders Aalekjær Grønbech. Artiklen fortsætter under billedet

- Hvidovre er skåret midt over af motorvejen, og blandt andet billarmen medvirker til, at der ikke er et byliv. Jeg vil gerne have flettet byen sammen på tværs, tilføjer han.

Tilfører byen kvalitet Hans forslag går på en overdækning af motorvejen på hver side af Hvidovrevej. Altså ikke hele strækningen fra Folehaven til Avedøre Havnevej.

Selv om trafikstøjen fjernes på den strækning, der overdækkes, så er det vigtigste i forslaget, at der tilføres kvalitet til de omkringliggende områder og bebyggelser.

Oven på overdækningen er det tanken, at der kan bygges 40-50.000 kvadratmeter nye boliger, parkeringspladser og erhverv. Samtidig skal der skabes nye grønne områder, der også vil medvirke til at skabe byliv og bevægelse på tværs af byen.

- Det vil gøre, at Hvidovre kommer til at være sammenhængende. At opføre en haveby oven på overdækningen, vil give rigtig meget kvalitet til Hvidovre, understreger Anders Aalekjær Grønbech.

Realistisk projekt - Hvis man får skabt en overdækning af Holbækmotorvejen, så er det efter min mening vigtig at gøre sig klart, hvad der skal være oven på. Det skal være noget, der ikke bare er en fortsættelse af den barriere, som motorvejen udgør i dag, men noget, der kan binde Hvidovre sammen, tilføjer han.

Anders Aalekjær Grønbech har ikke regnet på, hvad projektet vil koste. Han er dog overbevist om, at det vil kunne realiseres.

- Jeg vil mene, at det vil være attraktivt for investorer. Der skabes helt nye kvadratmeter til bolig og erhverv, på et meget attraktivt sted både i Hvidovre og i det storkøbenhavnske område. Jeg synes ikke det er urealistisk, at det vil kunne finansiere projektet, siger Anders Aalekjær Grønbech.

