Fire tidligere ansatte på Hvidovre Hospital vil takke de hospitalsansatte i Region Hovedstaden ved at samle penge ind.

Vil indsamle millioner til hospitalsansatte i frontlinjen: Har et behov for at sige tak

Vestegnen - 01. maj 2020

Fire tidligere ansatte på Hvidovre Hospital har startet en indsamling til fordel for hospitalsansatte i Region Hovedstaden, der har stået i frontlinjen i kampen mod coronavirus.

Målet er at samle tre millioner kroner ind, som bliver vekslet til gavekort til regionens storcentre, og så som blive udloddet til de ansatte.

Det fortæller Mette Aabrink, der bor på i Brøndby, og som er tidligere personalechef på Hvidovre Hospital.

Det var også hende, der fik idéen til at starte indsamlingen, der har til formål at sige tak og give et skulderklap.

- Jeg sad i min lænestol og tænkte, at hvis jeg vandt de 115 millioner kroner i Vikinglotto, så ville jeg give dem til sundhedsvæsnet. Jeg ville jo nok ikke vinde, men jeg havde brug for at gøre noget for dem, der gør en forskel, siger Mette Aabrink.

Win-win-situation Hun udviklede idéen, undersøgte lovgivningen i forhold til at starte en indsamling, og så spurgte hun sine tre tidligere kollegaer, som hun kendte fra Hvidovre Hospitals administration, om de ville være med.

- De var helt klar, og især på idéen om at veksle pengene til gavekort til centrene. For så er det jo en win-win situation, fordi centrene også har været lukket i længere tid og er presset rent økonomisk, siger Mette Aabrink.

De tre kollegaer er tidligere administrationschef Erik Brouer, der bor i Hvidovre, tidligere udviklingschef Marianne Fabrin, der bor i Glostrup og tidligere personalekonsulent Anne-Dorte Andersen, der ikke bor på Vestegnen.

De er alle gået på pension. Og det er på grund af baggrunden i hospitalsvæsnet, at de fire kollegaer har startet indsamlingen til fordel for de ansatte på hospitalerne, men de anerkender også de mange andre i samfundet, der bidrager under coronakrisen.

- Jeg havde et kæmpe behov for at sige tak. Den her sygdom kommer som en tyv om natten og overrumpler vores samfund. De hospitalsansatte gør alt for at møblere rundt og tager sig af de syge mennesker uden at tænke på eget helbred. Jeg er stolt af sygehusvæsnet, siger Mette Aabrink.

3000 gavekort Målet er at indsamle mindst tre millioner kroner, som veksles til gavekort à 1000 kr. til butikker i et storcenter. Gavekort udloddes til hospitalspersonalet i Region Hovedstaden forholdsmæssigt efter hvor mange ansatte der er på hospitalet., når indsamlingen er slut.

- Det er selvfølgelig ambitiøst, men så kunne vi få 3000 gavekort, og vi aner ikke, hvad der kan lade sig gøre. Vi har to måneder til at samle ind, og så må vi se, hvordan det ender. Vi tænkte, at nu bruger de fleste måske færre penge på rejser og tøj, og så er der måske nogen, der har lidt overskud på kontoen til at donere til

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.samlind.dk under emnet "Skulderklap og TAK". Her kan den enkelte med sit Dankort/VISA-kort donere et beløb til indsamlingen via bjælken "hjælp andre".

Indsamlingen kører fra 1. maj til 30. juni og er godkendt af Indsamlingsnævnet.