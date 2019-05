Hvidovre og Rødovre vil have metroen forlænget til Hvidovre Hospital og Rødovre Centrum. Foto: Metroselskabet/Beppe Avallone

Send til din ven. X Artiklen: Vil have metro til Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil have metro til Vestegnen

Vestegnen - 20. maj 2019 kl. 09:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Infrastrukturen skal styrkes på Vestegnen. Derfor er Hvidovre Kommune og Rødovre Kommune gået sammen i bestræbelserne på at få forlænget metroen fra Ny Ellebjerg Station til de to Vestegnskommuner.

Vestegnen oplever i disse år en stor befolkningstilvækst, og for at binde hovedstaden bedre sammen kræver det flere investeringer i mere effektive og moderne trafikforbindelser.

Hvidovre Kommune og Rødovre Kommune er derfor gået sammen om et ambitiøst forslag om at få forlænget metroen fra Ny Ellebjerg Station i Københavns Kommune til Hvidovre Hospital og videre til Rødovre Centrum. En metrolinje til de to kommuner vil få op imod 30.000 passagerer hver dag, og vil flytte tusindvis af bilister over i kollektiv trafik.

En ny metrolinje kan derfor være med til at lette trængslen på hovedstadens veje og give mindre rejsetid for pendlerne.

- Hele hovedstaden er hårdt ramt af trængselsproblemer. Bilisterne spilder cirka 16,7 million persontimer årligt i trafikken på grund af trængselsudfordringer, og der er udsigt til, at det tal bliver fordoblet i 2035. Derfor vil en metrolinje til Hvidovre og Rødovre give rigtig god mening, fordi den vil få tusindvis af bilister over i den kollektive transport. Og det vil mindske både støjen fra motorvejene og den generelle trængsel på vejene igennem omegnskommunerne og ind og ud af København, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Hvidovre Hospital bliver i 2021 et af landets nye supersygehuse, og hvert eneste år skal mere end 516.000 ambulante patienter og cirka 200.000 besøgende til hospitalet, ligesom 5200 medarbejdere hver dag skal til og fra arbejde på Hvidovre Hospital. Det betyder, at op mod 10.000 personer dagligt har brug for at komme til og fra Hvidovre Hospital.

Med en metro direkte til hospitalet vil det gøre adgangen meget lettere for tusindvis af mennesker hver eneste dag.

Rødovre er Danmarks 3. tættest befolkede kommune, og samtidig en af de kommuner med størst befolkningstilvækst. En ny metro er derfor afgørende for at sikre en effektiv kollektiv trafikforbindelse til de rigtigt mange borgere der dagligt pendler mellem Rødovre og København. Samtidig tiltrækker Rødovre Centrum, som er et af Hovedstadens største indkøbscentre, tusindvis af kunder hver dag.

- Vestegnen er et attraktivt sted at bo, og mange af vores borgere arbejder i København. Omvendt er der også mange, som pendler fra København og ud til de mange virksomheder, der ligger på Vestegnen, hver dag. Hvis der er en metro, som hurtigt kan transportere folk frem og tilbage mellem deres hjem og arbejdsplads, vil mange droppe bilen, og det vil være en stor gevinst for miljøet, og give langt mindre spildtid når virksomheder skal have medarbejdere og varer frem til kunderne, siger Rødovres borgmester Erik Nielsen.

Finansieringen er endnu ikke på plads, men de to kommuner håber, at staten og Københavns Kommune vil bidrage, da en metro til Vestegnen vil være med til at løse en del af hele Hovedstadsområdets trængselsproblemer.

Ifølge de to kommuner vil det koste op imod 9,3 milliarder kroner (plus en korrektionsreserve på 50 procent - i alt ca. 14 mia. kr.) at bygge metroen fra Ny Ellebjerg via Hvidovre Hospital til Rødovre Centrum. Beregningerne viser desuden, at driften af metrolinjen stort set går i nul.