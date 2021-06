Vil have flere kvinder i byggebranchen

Se billedserie Next vil blandt andet have flere kvinder til at søge ind på mureruddannelsen.

Uddannelser som murer og tømrer er fortsat meget mandsdominerede, og det vil den storkøbenhavnske uddannelsesinstitution Next Uddannelse gøre op med.

Med titlen »Kvinder i bryggebranchen - vi har også plads til dig« inviterer Next til en særlig event i Glostrup, hvor kvinder kan få indblik i uddannelser rettet mod byggebranchen.

Det er de færreste kvinder, der vælger en håndværkeruddannelse inden for byggebranchen. Murer, brolægger og tømrer har alle dage været mandsdominerede uddannelser. Faktisk viste en undersøgelse fra 2018, at under 10 procent af de 170.000 ansatte i byggebranchen var kvinder, og billedet har stort set være det samme de sidste 20 år.

Myter og fordomme hører fortiden til

Det vil Next Uddannelse lave om på. Derfor åbner uddannelsesinstitutionen tirsdag den 22. juni dørene til et arrangement, hvor der bliver mulighed for at møde kvindelige byggefags-elever, snakke med vejledere, se værksteder og høre om både stenfagsuddannelser, træfagsuddannelser og industriuddannelser.

Arrangementet foregår på Next Glostrup, der til dagligt huser en række stenfagsuddannelser, og direktør for Next Uddannelse, Ole Heinager håber, at mange kvinder møder op, så de blandt andet kan få afkræftet de myter og fordomme, byggeuddannelserne ofte er genstand for.

- Man behøver ikke have kæmpe overarme og kunne 100 mandehørmsjokes for at tage en byggeuddannelse. I dag er uddannelserne topmoderne, der er gode hjælpemidler til det fysiske, og vores elever er ambitiøse og seriøse omkring deres uddannelse og karriere, forklarer Ole Heinager, der dog også erkender, at der vil være udfordringer for de kvinder, som vælger at starte på byggeuddannelserne.

- Som det er nu, vil kvinder være i klart undertal på de fleste byggeuddannelser, og derfor kan de opleve at træde ind i en mere mandsdomineret kultur. Her er det vores opgave som skole at være opmærksom på de problemstillinger, der kan være i det og udvikle studiemiljøerne i forhold til de erfaringer, vi drager. Samtidig er det vigtigt, at vi er i dialog med de virksomheder, hvor vores elever gennemfører en stor del af deres uddannelse. Her er det også vigtigt at udvikle en positiv kultur, som byder kvindelige elever velkommen, understreger Ole Heinager.

Flere kvinder vil kunne løfte uddannelserne

Ud over erhvervsskolen i Glostrup udbyder Next også byggefagsuddannelser i blandt andet Rødovre og Ishøj. Direktør Ole Heinager håber, at alle skolerne de kommende år kan tiltrække flere kvindelige elever. Det vil nemlig løfte både uddannelserne og branchen.

- På Next Uddannelse har vi generelt en ambition om at skabe mere diversitet på vores erhvervsuddannelser, for vi tror på, at øget diversitet skaber et positivt miljø, både socialt og fagligt. Her er flere kvinder på vores byggeuddannelser et klart indsatsområde. Derudover vil vi naturligvis også gerne understøtte byggebranchen, som efterspørger flere faglærte, og her kan kvinderne også være en del af løsningen, siger Ole Heinager.

Arrangementet »Kvinder i byggebranchen - vi har også plads til dig« afholdes tirsdag den 22. juni fra kl. 15-18 på Next Glostrup, Fabriksparken 31.

