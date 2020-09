Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler: - Der findes ingen lette og hurtige løsninger.

Vil have ansatte op i tid

En række kommuner er udpeget som frontløbere i en særlig indsats, der skal få flere kommunalt ansatte til at arbejde mere eller på fuldtid. De ekstra timer er afgørende for at sikre hænder nok til fremtidens velfærd.

Blandt kommunerne er Albertslund og Høje-Taastrup.

Flere kommunale medarbejdere skal op i tid eller på fuldtid. Den målsætning er Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet enige om, og det er baggrunden for, at de to parter i fællesskab nu indleder en ambitiøs indsats, der skal få flere til at arbejde mere.

Mange af de kommunalt ansatte - hele 40 procent - arbejder i dag på deltid. Inden for enkelte faggrupper, eksempelvis social- og sundhedsansatte, er det 8 ud af 10, mens det for pædagoger drejer sig om halvdelen af de ansatte.

Hvis flere af de deltidsansatte kan arbejde flere timer eller fuldtid, rummer det et enormt potentiale. Hvis alle de deltidsansatte pædagoger fx gik på fuldtid, ville det skabe, hvad der svarer til knap 4.000 fuldtidsstillinger. Samtidig viser en undersøgelse fra Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum, at hvis alle kommunale sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere- og assistenter arbejdede blot én time mere om ugen, ville det svare til 1.700 ekstra årsværk. Ekstra hænder, der er stærkt behov for allerede nu, men også i fremtiden, når der kommer flere børn og ældre.

- Det fælles mål er ikke, at alle skal arbejde fuldtid, men at fuldtid bliver det normale, og at man så arbejder på deltid i de af livets faser, hvor man har behov for det. Og det er klart, at det skal gå hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø, siger formanden for Forhandlingsfællesskabet, Mona Striib.

Den nye indsats tager afsæt i konkrete projekter i den enkelte kommune, hvor de blandt andet skal udvikle og afprøve redskaber og metoder til at få flere på fuldtid - både inden for ældreområdet, dagtilbud, sygeplejeområdet, psykiatrien og rengøringsområdet. I alt har 26 kommuner meldt sig. De er alle udpeget til at være de første såkaldte nøglekommuner, som frontløberne i projektet kaldes.

- Der har været en overvældede stor interesse for indsatsen, og vi er enormt glade for, at vi nu kan tage hul på dette vigtige samarbejde med kommunerne. Der findes ingen lette og hurtige løsninger. Det er en opgave, der kræver samarbejde og kontinuerligt fokus. Jeg vil derfor sende en stor tak til kommunerne for at turde tænke ud af boksen i forhold til, hvordan vi kan indrette vores arbejdspladser og sikre velfærden for vores børn, ældre, udsatte og syge i fremtiden, siger Michael Ziegler, der er borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.

Flere på fuldtid vil ikke alene løse en del af rekrutteringsudfordringerne med mangel på pædagoger, social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, rengøringsassistenter og andre velfærdsmedarbejdere, som der er behov for i fremtiden. Flere på fuldtid vil også bidrage til øget ligestilling mellem kønnene, da især mange kvinder er på deltid og derfor har en lavere livsindkomst og pension end deres mandlige kollegaer.

Samtidig vil flere fuldtidsansatte skabe større sammenhæng for den enkelte borger, som vil opleve færre personskift i ældreplejen, på bosteder og i daginstitutionen. Det skaber tryghed i hverdagen og større kvalitet i opgaveløsningen.