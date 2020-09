TDC NET vil gerne rulle mere fiber ud.

Vestegnen - 02. september 2020 kl. 19:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da TDC NET i sidste uge meddelte, at der nu rulles fibernet ud i Strandgårdsparken, var der glæde i dette boligområde - og undren i resten af Ishøj. Hvad sker der fremover?

De cirka 600 husstande i Strandgårdsparken, der er et område ved Ishøj Søvej, Ishøj Boulevard og Ishøj Parkvej, har nu mulighed for at bestille gratis tilslutning til fibernet fra TDC NET.

Det er disse 600 husstande, der er planlagt til udrulning i denne omgang, oplyser Allan Graa, der er vice president i TDC NET.

En kendsgerning, som med garanti vil ærgre rigtig mange i Ishøj, som havde håbet på en større udrulning af fibernet.

- Vi er også ærgerlige over det, for vi har hele tiden været super interesserede i at udrulle fibernet i Ishøj. For os er Ishøj et meget interessant område, understreger Allan Graa.

Mange i Ishøj har ønsket et reelt alternativ til de netforbindelser, som Kabelplus leverer via fællesantennens netværk.

Henover foråret og sommeren har der været en ret massiv kampagne for TDC NETs fiber, blandt andet har fællesantennens brugerråd været meget aktive for at få folk til at skrive sig på interesselisten til fiber fra TDC NET. Også i de enkelte boligområder er der blevet stemt dørklokker og omdelt materiale - mest effektivt i Strandgårdsparken, som altså nu får fiber.

TDC NET havde sat et mål på 80 procents interessetilkendegivelse, og det blev ikke nået som helhed. Strandgårdsparken lå dog så højt, at TDC NET nu ruller fiber ud hér.

Flere af de 14 geografiske områder, som Ishøj var opdelt i, lå "på vippen", som Allan Graa udtrykker det, men i sidste ende var interessen ikke stor nok.

- Vi er nødt til at se på, hvor vi kan gennemføre en effektiv udrulning af fiber, som skaber værdi både for os og for forbrugerne, siger vice president Allan Graa. Han vil ikke oplyse den præcise interesse i de enkelte områder.

- Det er jo ikke sådan, at vi ikke vil rulle fiber ud i resten af Ishøj. Tværtimod. Ishøj er meget interessant for os - det handler blandt andet om, at vi kan aflæse en tilstrækkelig stor interesse.

- Selv om kampagneperioden sluttede 30. juni, så er det jo ikke sådan, at muligheden for at give sin interesse til kende slutter der. Vi holder løbende skarpt øje med interessen, og udvælger områder blandt andet på denne baggrund, tilføjer Allan Graa.

Han roser samarbejdet med brugerrådet for fællesantennen.

- Mere af det. Det har været et spændende samarbejde, og brugerrådet har virkelig gjort en god indsats, understreger Allan Graa.

Han peger også på, at der har været god dialog med flere boligforeninger. Det er foreløbig resulteret i, at to foreninger med samlet 500 husstande har sagt ja til fiber fra TDC NET. Det har også en betydning. Dels for den fælles fiber-interesse, dels fordi det kan have betydning i den samlede geografi og gøre det "nemmere" at få de individuelle boliger med.

Allan Graa opfordrer til, at beboere i Ishøj, som ønsker fibernet, fortsat går ind på www.tdcnet.dk/fiber og giver deres interesse til kende. Og han håber, at fiberudrulningen i Strandgårdsparken vil få positiv afsmitning i resten af Ishøj.