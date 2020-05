Vil forstyrre mindst muligt: Ny rundkørsel i sommerperioden

Der skal anlægges rundkørsel i krydset, hvor Vejlebrovej møder Gildbrovej og Vejledalen.

Ishøj Kommune går nu i gang med arbejdet på en ny rundkørsel i krydset, hvor Vejlebrovej møder Gildbrovej og Vejledalen.

Arbejdet med ombygningen af krydset vil begynde onsdag den 3. juni og være afsluttet senest den 30. oktober 2020.

- Vi har valgt at gå i gang med byggeriet i juni, fordi vi forsøger at forstyrre trafikken mindst muligt. Området har flere skoler, og krydset bliver ofte benyttet af forældre, som kører deres børn i skole. Derfor håber vi, at vi kan forstyrre mindst ved at lægge det meste af byggeriet i månederne omkring sommerferien, siger Tommy Søndergaard, vejingeniør i kommunens center for park, vej og miljø.

Helt uforstyrret slipper trafikanterne desværre ikke, for anlægsarbejdet kan i perioder have betydning for trafikken i området. Fx kan der i perioder opstå mindre køer ved krydset i morgentimerne.

- Selvom vi prøver, kan vi desværre ikke helt undgå at påvirke trafikken - det håber jeg, at vores borgere har forståelse for. Formålet med den nye rundkørsel er at forbedre trafiksikkerheden i vejkrydset i fremtiden, og vi kan ikke bygge en mere sikker vej uden at fylde en smule i nogle perioder. Men vi forsøger naturligvis at fylde mindst muligt, siger Tommy Søndergaard.

Rundkørslen anlægges for at forbedre trafiksikkerheden. Ud over at højne trafiksikkerheden i krydset, vil man få nedsat hastigheden på Vejlebrovej, og det fritliggende forgængerfelt på Vejledalen kan integreres i rundkørslen.

Derudover vil man få en bedre trafikafvikling ved svingende trafikstrømme, især i morgentimerne, og der kan opnås et lavere støjniveau for de omkringliggende boliger, vurderer Ishøj Kommune.

Midlerne til etableringen af rundkørslen blev afsat af byrådet i forbindelse med budgetaftalen for 2020. Udgiften til rundkørslen ligger på cirka 3,2 millioner kroner.