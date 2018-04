Se billedserie 7-årige Rasmus fra Vallensbæk Strand fik besøg af verdensmesteren i badminton Viktor Axelsen. Den 24-årige badmintonspiller er ny ambassadør for SMILfonden, som støtter børn med kroniske eller alvorlige sygdomsforløb og deres familier.

Viktor Axelsen spillede badminton på børneafdelingen

Vestegnen - 21. april 2018

»Det er bare fedt og sjovt!«

Der var smil og kampgejst i øjnene på 7-årige Rasmus Vittinghus fra Vallensbæk, der forleden fik besøg af en vaskeægte verdensmester på Børnekirurgisk Klinik på Rigshospitalet.

Rasmus havde netop gennemgået operation nummer 80, efter han som 2-årig var ude for en ætsningsulykke, og han er rigtig glad for at spille badminton. Derfor blev sygdom og narkose-kvalme glemt for en stund, da han fik lov til at møde SMILfondens nye ambassadør, Viktor Axelsen. De to fandt hurtigt et par ketsjere frem og fik spillet en omgang fjerbold på legestuen på Børnekirurgisk Klinik. Og det var ikke kun Rasmus, der nød besøget:

»Man får det godt, når man er her, fordi børnene bliver muntret lidt op af, at det ikke bare er endnu en dag på hospitalet. Det at kunne bidrage bare en lille smule til det, synes jeg er enormt fedt,« fortalte Viktor Axelsen.

SMILfonden er en velgørende forening, der er stiftet af tv-vært og bestyrelsesformand Sisse Fisker, efter hendes egne to drenge gik igennem en operation, da de var små.

»Børnene med kroniske og alvorlige sygdomsforløb i Danmark har bare brug for ind imellem at glemme alt det sure og det, der gør ondt. Derfor laver vi i SMILfonden alle mulige events, fester og uddelinger, så de kan få en pause fra sygdom og bare være helt almindelige, glade børn for en stund. Og vi er så glade for, at Viktor nu kan hjælpe os med at få endnu flere smil frem hos de børn, der trænger til en opmuntring« siger Sisse Fisker.

Og at SMILfonden gør en forskel kan Rasmus' far Claus Nørgaard Vittinghus bekræfte:

»Da SMILfonden kom ind over, gjorde det noget. Det er blevet ret stort. Der er ikke kun gaver til Rasmus, men også hans 10-årige storesøster. Og det er også overnatning på kroer til forældrene.«

Andre kendte har også været forbi hospitalet, men det største for Rasmus har uden tvivl været besøget i fredags.

»Det er klart, at det gør meget, når man i forvejen er så interesseret i badminton, som han er. Rasmus' onkel er Hans-Kristian Vittinghus (badmintonspiller, red.), så vi er blevet fodret med badminton hele vores liv. Men lige meget hvad er det stort, når en verdensmester kommer forbi,« siger Claus Nørgaard Vittinghus og fortsætter med et lille grin:

»Efter hospitalsbesøget har vi skullet spille badminton hele tiden. Lige meget hvor vi er.«

Det var da også det første Rasmus nævnte, da han vågnede på dagen for besøget.

»Han sagde: 'jeg skal ikke ind og opereres far, jeg skal ind og spille badminton med Viktor'," siger Claus Nørgaard Vittinghus.

Udover et besøg fra Viktor Axelsen fik børnene på Rigshospitalets Børnekirurgiske Klinik også en goodiebag med Viktors Axelsens bog »Viktors Verden«, legetøj, balloner og lidt søde sager fra SMILfonden.

»Det fedeste var at spille med Viktor. Jeg har lært alt muligt forskelligt, så det var lidt sjovere, end det plejer at være,« sagde Rasmus Vittinghus efter kampen.

Og hans far kan fortælle, at Rasmus selv starter til badminton om lidt:

»Det ligger i støbeskeen, at han starter nu her. Det smitter af, at onkel er rigtig god til badminton, at han nu har mødt Viktor.«