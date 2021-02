Vikar som headcoach: Overbevisende sejr

Det gik også rigtigt fint, uden at Eva Bang for alvor blev sat på prøve i den uvante funktion. Hun fik således ikke behov for at tage en eneste udskiftning undervejs og følte sig kun nødsaget til en enkelt time-out. Til gengæld fik hun givet nogle gode instruktioner i Team Køges time-outs og Brøndby fik kørt en sikker sejr i hus.

Team Køge havde kortvarigt en smal føring i andet sæt og også her havde de to hold kontakt ved 7-7, hvorefter Lucia Babic stod for en serveserie frem til Brøndby-føring på 12-7. Freja Barkler, der har varetaget liberoposten i de seneste kampe, holdt et meget flot niveau, så kun en enkelt gang måtte hæver Tajma Muharemovis sætte fart i skoene, for at løbe en modtagning op. Ved nettet var Sille Hansen godt scorende med kraftfulde angreb og Mette Breuning sørgede ud over nogle angrebspoint også for, med effektivt blokadearbejde, at gøre det svært for Team Køges angribere. Brøndby holdt det store forspring og tog sættet 25-18.