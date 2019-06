Kattejammer Rock kan opleves på Teater Vestvolden i Hvidovre i januar 2020. Foto: Karoline Lieberkind Foto: Karoline Tiara Lieberkind

Vigtige historier på scenen

Vestegnen - 02. juni 2019

Teater Vestvolden i Hvidovre er klar med nyt program til den kommende teatersæson, og som Vestegnens professionelle teater producerer Teater Vestvolden hvert år nye teaterforestillinger, skabt af nogle af landets førende scenekunstnere.

Den kommende sæson byder på en urpremiere på den musikalske forestilling Tigerspor for børn fra 6 år og deres voksne.

Tigerspor er en eventyrlig forestilling om Alba. Albas krop sitrer af energi. Hun skal sove, men hvordan kan man det, når man har fødselsdag i morgen og lige har fået den sejeste tiger-bamse af sin far som et minde om den mor, som er død for lidt over et år siden?

- På Teater Vestvolden ønsker vi at sætte vigtige historier og emner på scenen, som rykker ved vores fordomme eller den måde, vi ser på verden. Jeg ved, at det er svært for mange voksne at tale med børn om det at miste. Fx sin far og mor eller mormor og morfar. Men det er vigtigt, at vi tør tage hul på de svære samtaler. Derfor er vi stolte af at kunne præsentere Tigerspor, som er skabt i samarbejde med organisationen Børn, Unge og Sorg og teatret Vild Kammerat, siger Teater Vestvoldens teaterchef Stephan Pollner.

Tigerspor får premiere i september 2019.

Baggårdskatten vender tilbage For 40 år siden sang børn og unge fra Vesterbro Ungdomsgård sig ind i folkets hjerter med albummet Kattejammer Rock.

De elskede sange er afsæt for en nyskrevet musikalsk forestilling om vor tids unge, der som noget helt nyt mixer teater og musik med den nyeste virtual reality-teknologi, som inddrager publikum og giver en helt særlig oplevelse for unge fra 12 år og deres voksne.

I Teater Vestvoldens forestilling danner børnenes sange baggrund for en helt ny historie fortalt gennem konkrete vidneskildringer af unge fra Hvidovre og på Vestegnen, fortæller Teater Vestvoldens teaterchef Stephan Pollner.

- Sangene på Kattejammer Rock er skrevet af børn og unge, og selv om pladen udkom i slutningen af 70'erne, så fortæller hver eneste sangtekst en historie, som børn og unge kan relatere til i dag. Vi spejler de berømte sange med en ny historie, der er baseret på unges livserfaringer i Hvidovre og på Vestegnen, siger Stephan Pollner.

Kattejammer Rock får repremiere i januar 2020.

Forinden er der gensyn med endnu en klassiker, når Lene og Lillebror mødes i teaterbussen. Med animationer, nyskrevet musik og sange støder fortid og fremtid sammen og bliver til et magisk nu. Lene og Lillebror er for de 4-7-årige og kan opleves i oktober i Teater Vestvoldens Teaterbus, der er et specialbygget teater på fire hjul.

Årets juleforestilling Traditionen tro er julen teatrets højtid, og i år fejrer Teater Vestvolden julemåneden med et brag af en forestilling for hele familien.

Nissen flytter med. Sådan lyder et velkendt ordsprog. Og det gamle mundheld får i den grad nyt liv, da Chapper har lejet en gråhåret træhytte langt, langt væk fra al juletravlheden, juleræset og gave-hurlumhejet. Chappers decemberønske er en musikalsk juleforestilling for børn fra 3-9 år og deres voksne, som kan opleves i november og december.

Årets juleforestilling får selskab af de populære programrækker Open Mic Julestue og Hit med banko julestue, hvor der er fuld knald på underholdningen. Man kan nyde årets julefrokost med venner, familie eller kolleger og give julen et godt grin over nakken med stand-up eller gætte sange med et tal og vinde sjove og skægge præmier med Amin Jensen som vært. Open Mic julestue og Hit med banko julestue kan opleves i november og december.

Stand-up, koncerter, musik Ud over professionel teater af højeste kvalitet er Teater Vestvolden kendt på hele Vestegnenfor sin comedy-scene.

I den kommende sæson er der masser af upassende underholdning med stand-up-showet Open Mic, der kommer på plakaten den første onsdag hver måned. I november og december hopper Open Mic i nissehue og julehumør med særudgaven Open Mic Julestue, hvor kendte komikere lægger salen ned med deres stand-up-show, mens der undervejs bliver spillet banko til den helt store guldmedalje.

Sæsonen byder også på arrangementer som fx det musikalske foredrag Toner fra himlen, hvor Teater Vestvolden slår katten af tønden med Lotte Arnsbjerg, der synger skattede visesange spækket med nostalgi og glæde.

Plakaten runger også af musik med to koncerter med efternavnet Falch. Først er det farmand Michael, der giver en sjælden solokoncert den 9. september og senere samme måned lægger Mathilde Falch vejen forbi med en koncert den 28. september.

Gæstespil fra hele landet Sæsonen byder også på en række gæstespil, som er håndplukkede til Hvidovre for at vise, hvad der bliver produceret af teater i andre egne af landet.

Fra Teatret Møllen i Sønderjylland får Teater Vestvolden besøg af den anmelderroste Palle stadig alene i verden om at ældes i ensomhed.

Holbæk Teater gæster Hvidovre med forestillingen Hvor var du, mor? i en teaterdokumentar om omsorgssvigt, hvor det er virkelighedens hovedperson, der selv står på scenen og fortæller sin egen historie om at vinde livet tilbage. Og fra Det lille turnéteater kommer Homers urklassiker Odysseus i en forestilling, der fortolker det episke kvad for unge og deres voksne.

Man kan læse mere om alle sæsonens forestillinger og arrangementer på Teater Vestvoldens hjemmeside teatervestvolden.dk