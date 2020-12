Brøndby-spillerne takker publikum efter sejren. Foto: Lars Rasmussen Foto: LSR

Send til din ven. X Artiklen: Vigtig sejr for Brøndby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vigtig sejr for Brøndby

Vestegnen - 05. december 2020 kl. 09:17 Kontakt redaktionen

Det blev til et hattrick, da Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder torsdag aften vandt deres tredje sejr i træk og således også kom op på ligaens 3. plads.

Det var Team Køge, som både før og efter kampen indtager den øjeblikkelige 2. plads, der stod for skud. En 2. plads de blandt andet har i kraft af, at de i sæsonens første kamp besejrede Brøndby med 3-2. Siden da er det med små udsving, gået fremad for Brøndby og de har kæmpet sig op på den rigtige side af stregen, der angiver de fire hold som skal spille semifinale når man når til forårets slutspil. En plads der dog langt fra er sikret.

På nær i starten af første sæt, sad Brøndby, solidt på kampen. Team Køge havde udset Sofia Bisgaard som deres primære servemål, men det gjorde hun så fremragende, at man skulle langt hen i andet sæt, før hun havde en modtagning, som Tajma Muharemovic skulle ud og løbe stærkt efter, inden hun kunne lægge bolden til rette til Lucia Babic, sættets ene topscorer med seks angrebspoint og to blokadepoint. Den anden var såmænd Sofia Bisgaard selv, som ud over et servees også leverede fem pointgivende smash. Team Køge hang på indtil 18-17, hvor Brøndby tog et afgørende ryk til 23-17 og sluttede sættet med 25-18 i rotationen efter.

I andet sæt stak Brøndby af fra start. Servemodtagningen holdt stadig et højt niveau og Tajma Muharemovic havde alle muligheder for at fordele spillet på bedste vis, hvilket angriberne kvitterede for med adskillige flotte angreb. Serveesser fra Tajma Muharemovic, Mette Breuning og Lucia Babic, gjorde vejen til sætsejren på 25-18 noget nemmere.

I tredje sæt blev centerangriberne Mette Breuning og Julie de Blanck noget mere afgørende og kantangriberne holdt sig heller ikke tilbage. Kun i en enkelt rotation vandt Team Køge mere end ét point, så Brøndby kunne støt og roligt udbygge føringen frem til afslutningen på 25-16.

Sejren var utrolig vigtig for Brøndby for at få rettet op på den noget skuffende start på sæsonen. Allerede to dage efter Team Køge kampen, står Brøndby over for endnu en vigtig og svær opgave, idet ligaens ubesejrede hold Holte If kommer på besøg i dag, lørdag 5. december kl. 14.00 i Brøndby Stadionhal 1. Det bliver spændende at se om Brøndby har løftet sit spil så meget, at de kan følge op på hattricket og veksle 1-3 nederlaget i første kamp til en sejr.