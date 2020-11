Vigtig sejr: Kom over stregen

Det så på ingen måde ud til at Brøndby Volleyball Klubs ligakvinder ville få succes, da de lørdag 28. november var på besøg i Kildeskovhallen. Spillet fungerede ikke for Brøndby og Gentofte Volley på det nærmeste fejede dem af banen med 25-14 i første sæt, men som kampen skred frem blev spillet markant bedre og Brøndby endte med at kunne trække sig tilbage med en yderst vigtig 3-1 sejr.

Gentofte fik også lagt godt ud i andet sæt, hvor de kom foran med 5-0, men Emma Burton rettede op på dette, da hun med en effektiv serv fik hjulpet Brøndby tilbage i sættet med 6-5. Ved nettet var Sofia Bisgaard outstanding og vandt således alle de syv angreb, som blev lagt til rette af en veloplagt Tajma Muharemovic. De to centerspillere Julie de Blanck og Mette Breuning havde fået styr på blokaderne, som tilføjede fem point til pointtavlen og efter at de to hold havde fulgtes ad det meste af sættet, tog Brøndby en slutspurt og gik på tre rotationer fra 17-17 til 25-20.

De to hold skiftedes til at tage føringen i et spændende fjerde sæt, hvor de to hold var jævnbyrdige frem til 10-10. Gentofte tog kortvarigt føringen frem til 16-14, hvor Brøndby med Tajma Muharemovic som server genvandt føringen med 19-16. De holdt fast og med 25-23 sikrede Brøndby sig en yderst vigtig sejr, som betød at de to hold byttede plads i tabellen og Brøndby dermed er over stregen, der angiver semifinalefeltet.