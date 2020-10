Vigepligtsuheld: En person på hospitalet

Mandag aften klokken 22.50 skete der et sammenstød mellem to biler i T-krydset, hvor Hundigevej udmunder i Vejleåvej - på grænsen mellem Ishøj og Greve.

En 21-årig mand fra Rødovre kørte ad Hundigevej mod krydset ved Vejleåvej. Her standsede han op for ubetinget vigepligt, og satte i gang med at svinge til venstre ud på Vejleåvej. Den 21-årige overså en bil, en 31-årig mand fra Sverige, som kørte ind i siden på den 21-åriges bil.