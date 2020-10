Vidner: Flere skud i beboelsesområde

Politiet er talstærk til stede ved Kettevej i Hvidovre fredag aften. Kilder melder om, at vidner har anmeldt flere skud.

Ekstra Bladet skriver, at vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi Torben Wittendorff bekræfter, at folk har hørt skud.