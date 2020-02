Video og fotos: - Det skal være lige så almindeligt at gå til orgel som til fodbold

Se billedserie Martha Meister, Katrine Immerkjær Kristiansen og Estrid Nielsen foran orgelet i Brøndby Strand Kirke. Foto: Kim Rasmussen

Vestegnen - 02. februar 2020

Det godt 10 meter høje instrument i egetræ tårner sig op over organist Katrine Immerkjær Kristiansen og hendes elev, Martha Meister på 16 år. Tonerne runger ud i den tomme kirke i Brøndby Strand, mens de øver sig på at spille »Ingen er så tryg i fare«.

Katrine Immerkjær Kristiansen er organist i Brøndby Strand Kirke, men hun bruger meget af sin fritid på Orgelklubben, som hun startede for godt ni år siden.

Orgelklubbens formål er at få flere børn og unge til at gå til orgel.

Gennem mange år var der blevet færre og færre uddannede organister i Danmark.

- Når der er uuddannede kræfter bag orglet gør det, at man ikke hører potentialet, siger Katrine Immerkjær Kristiansen, som faktisk har sørget for, at undervisningen er blevet skrevet ind som en del af hendes stilling i kirken.

Hun var ærgerlig over, at traditionen med dygtige organister var ved at blive ødelagt.

- Samtidig har jeg en stor interesse for orgel og en stor kærlighed til det gigantiske instrument, siger hun.

Katrine Immerkjær Kristiansen satte sig derfor for selv at undervise børn og unge, men næsten endnu vigtigere, at undervise andre i at undervise børn.

- De koncepter vi underviser efter skulle opfindes fra bunden af. Der var ikke noget undervisningsmateriale for børn og unge, siger organisten, som også har en pædagogisk master.

Hun har efterfølgende udgivet to orgelbøger for børn.

- Vi er meget heldige, at det bliver mere og mere almindeligt at gå til orgel. Det var helt uhørt dengang for ni år siden. Der var kun hån og latter til overs fra andre organister, siger Katrine Immerkjær Kristiansen.

I dag er der over 30 organister på landsplan, som underviser børn og unge i at spille orgel, og hun får hele tiden henvendelser nye steder fra. Selv har Katrine Immerkjær Kristiansen elever i Brøndby Strand Kirke og inde på Vesterbro.

Hun får også henvendelser fra andre nordiske lande. De er interesseret i Katrine Immerkjær Kristiansens undervisningsmetoder og -materiale.

Søskendepar går til orgel 16-årige Martha Meister og hendes lillebror, 14-årige Johannes Meister er to af de elever, som bliver undervist i Brøndby Strand Kirke. De havde begge spillet klaver i en del år, da de flyttede til Brøndby Strand. Da de kom i Brøndby Strand Kirke, inviterede Katrine Immerkjær Kristiansen dem til at prøve at spille orgel.

Nu har de gået til det i fire år.

- Jeg kan ikke forestille mig at stoppe, siger Johannes Meister, som er vild med, at man skal multitaske så meget, når man spiller orgel.

Også Martha er vild med at spille orgel.

- Jeg kan godt lide, at det lyder stort, siger hun.

Katrine Immerkjær Kristiansen har selv spillet på kirkeorgel, siden hun var 13 år gammel og spillede til sin første gudstjeneste som 14-årig. Hun begyndte dog allerede som 7-årig at spille på elorgel.

Dengang gik en af hendes veninder også til orgel, og det sociale aspekt var vigtigt for dem begge.

- En organist er for mange en lidt mærkelig mand, som sidder deroppe, og som man aldrig ser skyggen af, siger hun.

Derfor fik Orgelklubben sit navn - det skulle også være et socialt tilbud.

Martha og Johannes Meister har et elorgel derhjemme, som de kan øve sig på. Men det er langt fra alle, der er så heldige, og så kan det være svært at finde et sted at øve. 15-årige Estrid Nielsen får normalt undervisning inde på Vesterbro, men har ikke noget elorgel derhjemme og må derfor finde andre måder at øve sig på.

- Jeg føler bare, at man kommer ind i en helt anden verden, når man spiller orgel. Når man spiller klaver er lydene lige foran en, men med orgel er det hele vejen rundt om en. Man synker lidt ind i det, siger hun.

Nu er planen at Estrid Nielsen kommer en gang om ugen og låner orglet i Brøndby Strand Kirke.

- Det kan være lidt af en ørkenvandring at finde en kirke at øve i, siger Katrine Immerkjær Kristiansen, som underviser børn helt ned til femårs alderen.

- Hvis børn kommer og siger, at de gerne vil spille orgel, så skal de have muligheden for det. Jeg vil gerne have, at det skal være lige så almindeligt at gå til orgel som til fodbold, siger hun.